油价跳涨至2016年高位 因美元受联储决策影响下挫

路透纽约4月27日 - 油价周三跳涨约3%，触及2016年高位，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布维持利率不变后，美元走软。

油价盘初上涨，此前一天美国石油协会(API)公布，最新一周美国原油库存下跌，但在美国能源资料协会(EIA)今天上午报告称，上周原油库存增加200万桶达到纪录高位的5.406亿桶后，油价回落。

路透调查的分析师预计库存增加240万桶。

下午稍早，美联储宣布维持利率不变，其政策声明暗示不急于升息。布兰特和美国原油期货在收盘前急升，触及年内高位，因美元跌至盘中低位。

“技术面的利多动能，与美联储的鸽派措辞一起，给油市再次煽风点火，尽管库存增加，”Clipperdata商品研究主任Matt Smith称。

近月布兰特原油LCOc1收涨1.44美元，报每桶47.18美元，稍早触及47.45美元的今年高位。

美国原油CLc1收涨1.29美元，报每桶45.33美元，盘中触及45.62美元的年内高位。

美元.DXY下挫令原油等以美元计价的商品对于其它货币持有者变得更便宜。

取暖油期货HOc1跳涨3%，因馏分油库存降幅大于预期，汽油期货RBc1升至8月高位，尽管库存增幅也大于预期。

一些交易员称，原油反弹过度，警告高油价可能鼓励增加产量，从而加重供应过剩局面。

布兰特原油自1月底触及12年低位后每桶已经上涨逾20美元，或接近75%。4月以来的涨幅达19%，将实现一年来的最大月度涨幅。(完)