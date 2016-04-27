油价跳涨至2016年高位 因美元受联储决策影响下挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月27日 - 油价周三跳涨约3%，触及2016年高位，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布维持利率不变后，美元走软。
油价盘初上涨，此前一天美国石油协会(API)公布，最新一周美国原油库存下跌，但在美国能源资料协会(EIA)今天上午报告称，上周原油库存增加200万桶达到纪录高位的5.406亿桶后，油价回落。
路透调查的分析师预计库存增加240万桶。
下午稍早，美联储宣布维持利率不变，其政策声明暗示不急于升息。布兰特和美国原油期货在收盘前急升，触及年内高位，因美元跌至盘中低位。
“技术面的利多动能，与美联储的鸽派措辞一起，给油市再次煽风点火，尽管库存增加，”Clipperdata商品研究主任Matt Smith称。
近月布兰特原油LCOc1收涨1.44美元，报每桶47.18美元，稍早触及47.45美元的今年高位。
美国原油CLc1收涨1.29美元，报每桶45.33美元，盘中触及45.62美元的年内高位。
美元.DXY下挫令原油等以美元计价的商品对于其它货币持有者变得更便宜。
取暖油期货HOc1跳涨3%，因馏分油库存降幅大于预期，汽油期货RBc1升至8月高位，尽管库存增幅也大于预期。
一些交易员称，原油反弹过度，警告高油价可能鼓励增加产量，从而加重供应过剩局面。
布兰特原油自1月底触及12年低位后每桶已经上涨逾20美元，或接近75%。4月以来的涨幅达19%，将实现一年来的最大月度涨幅。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。