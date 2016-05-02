油价下挫3% 因OPEC增产和布兰特原油投机性看涨押注达历史高位

路透纽约5月2日 - 油价周一下跌约3%，因石油输出国组织(OPEC)产量接近纪录高位，布兰特原油投机性买盘创纪录高位，在上个月大涨后激发了获利回吐。

路透调查显示，4月OPEC产量攀升至每日3,264万桶，接近近期的史上最高水平。

4月伊拉克南部油田出口增加，OPEC以外最大产油国俄罗斯的海上石油出口也增加。

交易员还称，市场情报公司Genscape报告，截至4月29日当周，美国原油交割地俄克拉荷马州库欣的库存增加82.1969万桶。

布兰特原油新的近月合约--7月合约LCOc1收跌1.54美元，或3.3%，报每桶45.83美元，盘中触及45.72美元的低位。

美国原油期货CLc1收跌1.14美元，或2.5%，报每桶44.78美元，盘中低见44.54美元。

“布兰特和美国原油都已经达到了我们预估区间的高端，我们强烈建议不要再买入任何能源产品，特别是能源资料协会(EIA)发布数据前，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

美国能源资料协会将于周三发布周度原油供需数据。路透调查的分析师预计，除了库欣库存，上周美国原油库存整体上可能增加140万桶。

投机客看多布兰特原油的押注上周达到历史高位，因布兰特原油4月上涨了21.5%，为七年来最大月度涨幅。对美国原油期货和期权的押注也增加至10个月高位，支撑了投资者有关油价可能上涨得太快太猛的观点。

伦敦市场今日因假休市，布兰特原油交易量仅为上周的约一半。

布兰特原油之前的近月合约--6月合约上周五盘中触及48.50美元的六个月高位，收于48.13美元。

随着6月合约的到期，布兰特原油近月较次月合约溢价--即逆价差结构结束。新的近月合约--7月合约现在较次月合约贴水，即为正价差结构。(完)