油价下挫3% 因OPEC增产和布兰特原油投机性看涨押注达历史高位

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月2日 - 油价周一下跌约3%，因石油输出国组织(OPEC)产量接近纪录高位，布兰特原油投机性买盘创纪录高位，在上个月大涨后激发了获利回吐。
路透调查显示，4月OPEC产量攀升至每日3,264万桶，接近近期的史上最高水平。
4月伊拉克南部油田出口增加，OPEC以外最大产油国俄罗斯的海上石油出口也增加。
交易员还称，市场情报公司Genscape报告，截至4月29日当周，美国原油交割地俄克拉荷马州库欣的库存增加82.1969万桶。
布兰特原油新的近月合约--7月合约LCOc1收跌1.54美元，或3.3%，报每桶45.83美元，盘中触及45.72美元的低位。
美国原油期货CLc1收跌1.14美元，或2.5%，报每桶44.78美元，盘中低见44.54美元。
“布兰特和美国原油都已经达到了我们预估区间的高端，我们强烈建议不要再买入任何能源产品，特别是能源资料协会(EIA)发布数据前，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。
美国能源资料协会将于周三发布周度原油供需数据。路透调查的分析师预计，除了库欣库存，上周美国原油库存整体上可能增加140万桶。
投机客看多布兰特原油的押注上周达到历史高位，因布兰特原油4月上涨了21.5%，为七年来最大月度涨幅。对美国原油期货和期权的押注也增加至10个月高位，支撑了投资者有关油价可能上涨得太快太猛的观点。
伦敦市场今日因假休市，布兰特原油交易量仅为上周的约一半。
布兰特原油之前的近月合约--6月合约上周五盘中触及48.50美元的六个月高位，收于48.13美元。
随着6月合约的到期，布兰特原油近月较次月合约溢价--即逆价差结构结束。新的近月合约--7月合约现在较次月合约贴水，即为正价差结构。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。