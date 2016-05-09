油价下跌 市场关注点从加拿大野火转向美国原油库存

路透纽约5月9日 - 油价周一急挫，因预计美国原油库存将再创历史新高，市场关注点不再放在加拿大野火导致原油产量锐减上。

布兰特原油收盘下跌近4%，美国原油下跌近3%。盘初，油价急升逾2%，因投资者关注加拿大油砂供应减少一半，或逾每日100万桶。加拿大几乎所有从油砂中提炼的原油都出口至美国。

但分析师注意到，投机客已经持有自去年夏天以来最多的美国原油多头头寸，以及接近纪录高位的布兰特原油看多头寸。分析师称油价进一步上涨空间有限。

“油市(多头)头寸已经过度，”巴克莱资本国际策略师Miswin Mahesh称。

美国原油近月6月合约收跌1.22美元，或2.8%，报每桶43.44美元，亚洲时段一度上涨1.28美元。

7月布兰特原油急挫1.74美元，或3.8%，收报每桶43.63美元，盘中高见46.48美元。

一些分析师称，加拿油田停产可能仍对价格构成支撑，因官员称，恢复生产仍面临挑战，目前尚未确定时间表。

投资者周一关注，市场信息公司Genscape公布的数据显示，库欣原油库存增加140万桶。

另外，分析师预计，上周美国原油库存连续第五周攀升，增加50万桶至5.43亿桶之上的纪录新高。

沙特任命法力赫(Khalid al-Falih)出任能源、工业和矿产资源大臣也让投资者不安。预计他仍会将沙特的政策重心放在石油市场的份额上，而不是保护价格。(完)