油价下跌 市场关注点从加拿大野火转向美国原油库存

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约5月9日 - 油价周一急挫，因预计美国原油库存将再创历史新高，市场关注点不再放在加拿大野火导致原油产量锐减上。
布兰特原油收盘下跌近4%，美国原油下跌近3%。盘初，油价急升逾2%，因投资者关注加拿大油砂供应减少一半，或逾每日100万桶。加拿大几乎所有从油砂中提炼的原油都出口至美国。
但分析师注意到，投机客已经持有自去年夏天以来最多的美国原油多头头寸，以及接近纪录高位的布兰特原油看多头寸。分析师称油价进一步上涨空间有限。
“油市(多头)头寸已经过度，”巴克莱资本国际策略师Miswin Mahesh称。
美国原油近月6月合约收跌1.22美元，或2.8%，报每桶43.44美元，亚洲时段一度上涨1.28美元。
7月布兰特原油急挫1.74美元，或3.8%，收报每桶43.63美元，盘中高见46.48美元。
一些分析师称，加拿油田停产可能仍对价格构成支撑，因官员称，恢复生产仍面临挑战，目前尚未确定时间表。
投资者周一关注，市场信息公司Genscape公布的数据显示，库欣原油库存增加140万桶。
另外，分析师预计，上周美国原油库存连续第五周攀升，增加50万桶至5.43亿桶之上的纪录新高。
沙特任命法力赫(Khalid al-Falih)出任能源、工业和矿产资源大臣也让投资者不安。预计他仍会将沙特的政策重心放在石油市场的份额上，而不是保护价格。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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