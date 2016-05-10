油价跳涨 受加拿大和尼日利亚生产中断提振

路透纽约5月10日 - 布兰特原油周二跳涨逾4%，美国原油涨幅超过2%，预计处于纪录高位的美国原油库存的上涨幅度不会像最近几周的那么大，这是驱动收盘前的一波买盘的部分原因。

加拿大、尼日利亚和其它地方的原油供应中断提振了价格。布兰特原油录得一个月来最大单日涨幅。

在美国石油协会(API)周二公布库存数据前，路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加71.4万桶，总库存达到5.43亿桶之上的纪录高位，这是数周来的最小库存增幅，而就在4月中时，美国原油库存一周增加600万桶。

“有传闻称，API数据将显示库欣库存大幅减少，而不是增加，”原油期货交易商称。

市场情报机构Genscape周一预计，截至5月6日当周，库欣原油库存增加140万桶。

在原油市场收市后，美国石油协会(API)公布，截至5月6日当周，美国原油库存增加345万桶，至5.431亿桶。

在API公布美国原油库存增幅大于市场预期后，原油价格在盘后交易中大幅缩减涨幅。

近日油价上涨，因加拿大野火令阿尔伯塔省油砂地区每日超过1百万桶原油产量停产，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周二宣布恢复该地区生产，其它油企将在维修工人评估损失后恢复开工。

根据路透数据，对石油基础设施的袭击令尼日利亚石油产量下降至接近22年低位。该国是非洲最大石油生产国。

布兰特原油在周二收盘前跳涨，收涨1.89美元，或4.3%，报每桶45.52美元，根据路透数据，在交易最后一分钟有超过6,000口合约易手。布兰特原油周一下跌3.8%。

美国原油收高1.22美元，或2.8%，报每桶44.66美元。

成品油也上涨，汽油涨3%，超低硫柴油或取暖油升4%。

交易员称，美国政府预计今年石油需求增加也支撑了价格，尽管油价上涨可能令原油产量降幅小于预期。(完)