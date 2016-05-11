油价跳涨逾3% 因美国原油库存3月来首次减少

路透纽约5月11日 - 油价周三跳涨，布兰特原油连涨第二日，急升超过4%，之前美国政府公布，上周美国原油库存自3月来首次减少，使加拿大和尼日利亚油田停产引发的供应担忧进一步加剧。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外出现3月以来首次下降，汽油和馏分油库存降幅均大于预期，且进口减少。

EIA公布，截至5月6日当周，美国原油库存减少341.0万桶，至5.3998亿桶，市场预估为增加71.4万桶。

市场对EIA的报告反应迅速，认为对油市有利，EIA报告库存减少与美国石油协会(API)周二的数据形成鲜明的对照，Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella表示。

EIA数据公布后，油市扩大涨幅。布兰特原油期货收盘急升2.08美元，或4.6%，报每桶47.60美元。前一日涨幅为4.3%。

EIA在周三发布的一份报告中称，预计明年布兰特原油均价为每桶76美元，因需求继续增加。

美国原油期货攀升1.57美元，或3.5%，收报每桶46.23美元。

原油价格攀升带动成品油价格上扬，汽油收盘急升6%，超低硫柴油上扬4%。汽油炼油利润率，即裂解价差，录得三个月以来最大日涨幅，急升逾14%，至每桶超过20美元。

油价稍早上扬，之前壳牌宣布尼日利亚一输油管道关闭，而加拿大能源企业正设法重启因大火而关闭的阿尔伯塔省油砂生产设施，这些设施的日产能超过100万桶。

“加拿大石油生产设施关闭，又传来美国原油库存减少的消息，这完全出乎我们的预料，”Tyche Capital Advisors的交易员兼管理合伙人Tariq Zahir表示，“尽管大火导致加国油田停产，但我们认为，这不会持久。”(完)