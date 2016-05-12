油价上扬1% 美国原油期货升至六个月高位

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透纽约5月12日 - 油价周四升1%，交投震荡，美国原油期货触及六个月高位，因投资人权衡全球供应收紧的预期，以及库欣(美国原油期货合约交割地)库存进一步增加的迹象。
一些交易商表示，对尼日利亚因输油管问题而大规模减产的忧虑也提振油市。
布兰特原油期货收高0.48美元，报每桶48.08美元。
美国原油期货收高0.47美元，报每桶46.70美元，盘中触及六个月高位47.02美元。
本周布兰特原油期货势将上涨6%，美国原油将升4%，继续从1月和2月低点反弹约20美元的强劲升势。
“单纯从技术面来看”，美国原油期货短期内可能升至约51美元，油市咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。
“但从较长期来看，我们仍预计下月此间市场将大跌，因美元可能走强，或中国经济数据疲弱。”他还表示。
国际能源署(IEA)将今年全球石油需求增长预估上调至120桶/日，4月预估为116万桶，之后美国原油走强。
IEA还指出，今年尼日利亚、利比亚和委内瑞拉石油日产量预计将比去年减少45万桶，这带动布兰特原油期货跳升。
但在市场情报公司Genscape数据显示，截至5月10日该周，库欣库存增加548,923桶后，油价回落。
一些交易商表示，美元走强也令油价承压。
但油价尾盘反弹，结算价收高。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。