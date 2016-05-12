油价上扬1% 美国原油期货升至六个月高位

路透纽约5月12日 - 油价周四升1%，交投震荡，美国原油期货触及六个月高位，因投资人权衡全球供应收紧的预期，以及库欣(美国原油期货合约交割地)库存进一步增加的迹象。

一些交易商表示，对尼日利亚因输油管问题而大规模减产的忧虑也提振油市。

布兰特原油期货收高0.48美元，报每桶48.08美元。

美国原油期货收高0.47美元，报每桶46.70美元，盘中触及六个月高位47.02美元。

本周布兰特原油期货势将上涨6%，美国原油将升4%，继续从1月和2月低点反弹约20美元的强劲升势。

“单纯从技术面来看”，美国原油期货短期内可能升至约51美元，油市咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。

“但从较长期来看，我们仍预计下月此间市场将大跌，因美元可能走强，或中国经济数据疲弱。”他还表示。

国际能源署(IEA)将今年全球石油需求增长预估上调至120桶/日，4月预估为116万桶，之后美国原油走强。

IEA还指出，今年尼日利亚、利比亚和委内瑞拉石油日产量预计将比去年减少45万桶，这带动布兰特原油期货跳升。

但在市场情报公司Genscape数据显示，截至5月10日该周，库欣库存增加548,923桶后，油价回落。

一些交易商表示，美元走强也令油价承压。

但油价尾盘反弹，结算价收高。(完)