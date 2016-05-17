美国原油触及七个月高位 因预计库存连降第二周

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月17日 - 油价周二连续第二日上涨，美国原油触及七个月高位，因预计美国原油库存下降，新的加拿大野火威胁该国石油供应。
对利比亚产量可能提高以及市场可能达到超买水平的担忧，最初限制了油市涨幅。
路透调查的分析师预计，上周美国原油库存可能下降280万桶，为连续第二周下降。该调查结果发布后，油价上涨。
加拿大能源生产商面临新麻烦的报导也提振市场人气，因袭击阿尔伯塔省麦克里默堡油砂产区的野火向北部转移，约有4,000人被迫从工作营地撤离。
利比亚石油行业的两大敌对派别在维也纳达成协议，表明该国向恢复基本停滞的石油生产迈出了第一步，油价受此影响走软。周一曾有消息称，尼日利亚中断的石油生产将有可能部分恢复。
在盘后交易中，美国原油续升，触及去年10月中以来的高位，因看多人士将价格推向每桶50美元的价位目标推进。
美国原油CLc1收涨0.59美元，或1%，报每桶48.31美元，盘中高见48.42美元，盘后交易中高见48.56美元。
布兰特原油LCOc1收高0.31美元，报49.28美元，稍早触及六个月高位的49.58美元。
“总体感觉是，两大市场目前仍然牛气十足，有能力将美国原油推至50美元大关之上，将7月布兰特原油推至53-53美元区域，”咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。
尽管周二上涨，但一些从事大宗商品交易的主要银行称，油价看似涨势过度。路透数据显示，布兰特和美国原油期货的相对强弱指标为66和69，接近70的技术性超买水平。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。