美国原油触及七个月高位 因预计库存连降第二周

路透纽约5月17日 - 油价周二连续第二日上涨，美国原油触及七个月高位，因预计美国原油库存下降，新的加拿大野火威胁该国石油供应。

对利比亚产量可能提高以及市场可能达到超买水平的担忧，最初限制了油市涨幅。

路透调查的分析师预计，上周美国原油库存可能下降280万桶，为连续第二周下降。该调查结果发布后，油价上涨。

加拿大能源生产商面临新麻烦的报导也提振市场人气，因袭击阿尔伯塔省麦克里默堡油砂产区的野火向北部转移，约有4,000人被迫从工作营地撤离。

利比亚石油行业的两大敌对派别在维也纳达成协议，表明该国向恢复基本停滞的石油生产迈出了第一步，油价受此影响走软。周一曾有消息称，尼日利亚中断的石油生产将有可能部分恢复。

在盘后交易中，美国原油续升，触及去年10月中以来的高位，因看多人士将价格推向每桶50美元的价位目标推进。

美国原油CLc1收涨0.59美元，或1%，报每桶48.31美元，盘中高见48.42美元，盘后交易中高见48.56美元。

布兰特原油LCOc1收高0.31美元，报49.28美元，稍早触及六个月高位的49.58美元。

“总体感觉是，两大市场目前仍然牛气十足，有能力将美国原油推至50美元大关之上，将7月布兰特原油推至53-53美元区域，”咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

尽管周二上涨，但一些从事大宗商品交易的主要银行称，油价看似涨势过度。路透数据显示，布兰特和美国原油期货的相对强弱指标为66和69，接近70的技术性超买水平。(完)