油价下挫 因美联储暗示6月升息带动美元急升

路透纽约5月18日 - 油价周三从2016年高位回落，结束了两日连涨，受累于美元急升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能在下个月升息。

布兰特原油和美国原油期货周三升至接近每桶50美元价位，此前美国能源资料协会(EIA)报告称，上周美国汽油和馏分油库存大幅减少。

但在油市尾盘，美联储发布4月26-27日会议记录后，美元急升，将油价推至平盘之下。

会议记录显示，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，美联储就有可能在6月升息。

“我们认为，人们之前已经排除了6月升息的可能性，”Tyche Capital Advisors原油交易员Tariq Zahir称，“但既然美联储不是这样认为，美元将从目前的水平大涨，这对石油和其它商品来说是利空。”

布兰特原油收跌0.35美元，报每桶48.93美元。稍早，距离看多人士觊觎的50美元大关仅差0.15美元，每桶49.85美元的盘中高位是去年11月以来的最高价。

美国原油收跌0.12美元，报每桶48.19美元，此前触及48.95美元的去年10月中以来最高。

上周美国汽油库存减少250万桶，路透调查的分析师预计为减少15万桶。

馏分油库存大降320万桶，分析师预计减少64.2万桶。

两者的大幅下降将市场的注意力从美国原油库存增加130万桶上移走，分析师称，原油库存增加应对油价利空。路透调查的分析师原本预计上周原油库存减少280万桶，周二发布的美国石油协会(API)数据显示，美国原油库存减少110万桶。(完)