油价持稳 加拿大和尼日利亚供应问题抵消美元走强的影响

路透纽约5月19日 - 油价周四大致持稳，因对加拿大和尼日利亚供应受阻的担忧，抵消了美元走强的影响。投资人对美国联邦储备委员会(FED/美联储)下月加息的预期升温，带动美元上扬。

美国可能在6月加息的前景促使投资人在周四稍早对布兰特和美国原油期货的多头仓位获利了结。周一和周二，油价上扬，因投资人担心供应受扰。

但布兰特和美国原油收盘远离日低，因加拿大Suncor Energy (SU.TO)遭遇出口问题，且报导指尼日利亚夸伊博原油港口遇到麻烦。

Suncor宣布延长不可抗力，其Syncrude设施本月都不再有原油付运。目前加拿大油砂产区野火肆虐，令原油产能减少每日逾100万桶。

在尼日利亚，艾克森美孚(XOM.N)称在其夸伊博原油出口港的运作受到“犯罪”活动的干扰，但港口仍在运作。该港口是尼日利亚最大原油出口港，正常情况下，每日出口量达到逾30万桶。上周在输油管遭损坏后，该港口也宣布遭遇不可抗力。

“公平的说，过去一周有许多供应受扰的情况，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称，“你必须相信这些都是暂时性的，但这种情况不断。”

7月布兰特原油LCON6收跌0.12美元，报每桶48.81美元。盘中大跌1.55美元或超过3%，报47.38美元。

即将到期的6月美国原油CLc1收跌0.03美元，报每桶48.16美元，盘中低见46.73美元。

周五将成为近月合约的7月美国原油期货CLN6结算价跌0.11美元，报每桶48.67美元。6月/7月合约正价差(远期升水)为10月来最小，反映供应受阻带动现货原油走强。

一些交易员预计，美元在未来一个月左右将继续将上涨，会限制油价反弹。但也有交易员认为，美元走势对油价的拖累不大。(完)