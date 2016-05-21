油价下滑 因美元走强和供应过剩

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月20日 - 油价周五走低，因美元走强促使投资者在油价连涨第二周后锁定获利，且市场关注石油行业计划外减产能否削减居高不下的全球过剩供应。
美元兑日圆周五触及逾三周最高，有望录得第三周连涨，因对美国今夏升息的预期不断升温。
美元走强使以美元计价的原油期货对持有其他货币的投资人更昂贵。
布兰特原油期货LCOc1收跌0.09美元，报每桶48.72美元。美国原油期货CLc1收挫0.41美元，报每桶47.75美元。
周末前市场成交清淡，交投更活跃的7月美国原油期货CLc2收跌0.26美元。
油价连涨第二周，因本月全球石油行业计划外减产升至至少五年来最高393万桶/日，因加拿大野火等原因。
本周，美国原油期货攀升3.3%，布兰特原油期货上扬1.7%。
“整体来看，市场人气仍偏向上行，因越来越多的市场人士认为，市场已经进入恢复平衡的模式，目前这一轮计划外减产使这一进程开始加快，”Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella表示。
尼日利亚的军事活动导致该国石油出口降至140万桶/日之下，为逾22年来最低水平。
野火导致加拿大约100万桶/日的产能关闭，尽管产量正在逐步回升。
利比亚石油产量因国内冲突而受创。
其它分析师预计，油价将从近期高位进一步下跌。油价在过去七周中有六周上涨。
“我们认为，市场上涨得过高过快过猛，”法国巴黎银行驻伦敦的主管石油和商品策略师Harry Tchilinguirian表示。
“美元走强，供应仍超过需求，以及积压库存等因素合力，将给油价施加强劲的下行压力。”
他表示，油价可能跌至30美元区间的中到高端。
俄罗斯能源部长诺瓦克表示，他认为供应过剩约为150万桶/日。
本周美国活跃钻机数持稳，暗示像多位分析师的预期的那样，美国钻机数在过去近两年间下降的趋势可能即将结束。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。