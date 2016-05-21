油价下滑 因美元走强和供应过剩

路透纽约5月20日 - 油价周五走低，因美元走强促使投资者在油价连涨第二周后锁定获利，且市场关注石油行业计划外减产能否削减居高不下的全球过剩供应。

美元兑日圆周五触及逾三周最高，有望录得第三周连涨，因对美国今夏升息的预期不断升温。

美元走强使以美元计价的原油期货对持有其他货币的投资人更昂贵。

布兰特原油期货LCOc1收跌0.09美元，报每桶48.72美元。美国原油期货CLc1收挫0.41美元，报每桶47.75美元。

周末前市场成交清淡，交投更活跃的7月美国原油期货CLc2收跌0.26美元。

油价连涨第二周，因本月全球石油行业计划外减产升至至少五年来最高393万桶/日，因加拿大野火等原因。

本周，美国原油期货攀升3.3%，布兰特原油期货上扬1.7%。

“整体来看，市场人气仍偏向上行，因越来越多的市场人士认为，市场已经进入恢复平衡的模式，目前这一轮计划外减产使这一进程开始加快，”Energy Management Institute的高级合伙人Dominick Chirichella表示。

尼日利亚的军事活动导致该国石油出口降至140万桶/日之下，为逾22年来最低水平。

野火导致加拿大约100万桶/日的产能关闭，尽管产量正在逐步回升。

利比亚石油产量因国内冲突而受创。

其它分析师预计，油价将从近期高位进一步下跌。油价在过去七周中有六周上涨。

“我们认为，市场上涨得过高过快过猛，”法国巴黎银行驻伦敦的主管石油和商品策略师Harry Tchilinguirian表示。

“美元走强，供应仍超过需求，以及积压库存等因素合力，将给油价施加强劲的下行压力。”

他表示，油价可能跌至30美元区间的中到高端。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，他认为供应过剩约为150万桶/日。

本周美国活跃钻机数持稳，暗示像多位分析师的预期的那样，美国钻机数在过去近两年间下降的趋势可能即将结束。(完)