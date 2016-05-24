（更正）油价连续第四日小幅下挫 库欣库存减少限制跌幅

(更正：第五段译文“石油输出国组织(OPEC)石油日出口量”有误，应为“该石油输出国组织(OPEC)成员国石油日出口量”)

路透纽约5月23日 - 油价周一再次小幅下挫，此前伊朗宣称要增加产量，美国活跃钻机数在连续八周减少后持稳。

连续第四日，美国原油和布兰特原油仅小幅收低，受助于美国原油主要存储地库存减少。

油价过去一个月在每桶50美元之下的5美元范围内波动，受助于加拿大、委内瑞拉、尼日利亚等国的供应中断，而全球供应过剩和巨量的投机性看多头寸预示应该会有较大幅度的修正。

“除了市场被略微超买这个事实以外，我们仍没有看到强劲的技术性卖出信号，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

周一稍早，油价下跌约每桶1美元或更多，此前伊朗迈赫尔通讯社(Mehr news agency)援引伊朗石油部副部长贾瓦迪(Rokneddin Javadi)称，到夏季中期，该石油输出国组织(OPEC)成员国石油日出口量将从200万桶增加至220万桶。

上周五美国行业报告显示，美国活跃钻机数今年来首次持稳。美国石油服务公司贝克休斯的报告表明自2014年10月以来钻机数减少趋势可能出现了终结迹象。

市场情报公司Genscape数据显示，在截至5月20日当周，库欣原油库存减少97.8862万桶。这一数据令油价收复了今日的大部分跌幅。

美国原油CLc1下跌0.33美元，结算价报每桶48.08美元，盘中低见47.40美元。

布兰特原油LCOc1收跌0.37美元，结算价报每桶48.35美元，盘中低见47.58美元。

押注油价将进一步反弹的投机客上周将美国原油期货和期权的看多头寸增加至约一年来最多，布兰特原油净多头头寸也增加。

高盛在一份研究报告称，预计2020年前美国页岩油生产率将持续提高，将美国原油平均盈亏价推低至每桶50美元之下。

高盛将今年布兰特原油均价预估从39美元提高至45美元，美国原油均价预估从38美元提高至45美元。(完)