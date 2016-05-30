油价在清淡交投中微升 市场关注OPEC会议

路透5月30日 - 油价周一向着每桶50美元关口微升，但在本周晚些时候石油输出国组织(OPEC)产油国集团会议前的不确定性限制了涨幅。

OPEC将于周四在维也纳召开会议，但大部分分析师预计该组织的产量不会发生改变。

OPEC无法为支撑价格就冻产达成一致。多位知情的行业消息人士表示，伊拉克6月将额外供应500万桶原油给合作企业，效法其他中东产油国家，在石油输出国组织(OPEC)本周会议之前提高市场份额。

“截至目前，普遍认为不会发生什么，仍将执行相同的政策，即为争取市场份额，想生产多少就生产多少，”WTRG Economics的能源经济师 James L. Williams称。

预计会议前油价将走势震荡，Williams称。

布兰特原油LCOc1上涨0.44美元，收报每桶49.76美元，逆转了今日稍早的跌势。

美国今日为阵亡将士纪念日假期，美国原油没有结算价。在1839 GMT，美国原油CLc1上升0.27美元，报每桶49.60美元。

由于美国和英国适逢公共假日，市场交投清淡。周一的阵亡将士纪念日传统上被看成是美国夏季开车季节的开始。

总部位于维也纳的咨询公司JBC称，1-4月期间，由于美国、中国和印度的石油消耗增加，全球原油日需求增加150万桶，高于许多人的预估。

美国原油出产也跌至2014年9月来最低。尽管最近油价反弹，但美国活跃钻机数在10周中有九周减少。

但加拿大油砂原油产量预计将提高，对美国原油价格形成压力。Suncor Energy (SU.TO)计划本周加大在阿尔伯塔省的油田产量，此前由于5月初的野火而被迫关闭。

加拿大野火、利比亚和尼日利亚的暴袭导致石油供应一度中断，最近数周将油价推至七个月高位。(完)