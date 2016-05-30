油价在清淡交投中微升 市场关注OPEC会议

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透5月30日 - 油价周一向着每桶50美元关口微升，但在本周晚些时候石油输出国组织(OPEC)产油国集团会议前的不确定性限制了涨幅。
OPEC将于周四在维也纳召开会议，但大部分分析师预计该组织的产量不会发生改变。
OPEC无法为支撑价格就冻产达成一致。多位知情的行业消息人士表示，伊拉克6月将额外供应500万桶原油给合作企业，效法其他中东产油国家，在石油输出国组织(OPEC)本周会议之前提高市场份额。
“截至目前，普遍认为不会发生什么，仍将执行相同的政策，即为争取市场份额，想生产多少就生产多少，”WTRG Economics的能源经济师 James L. Williams称。
预计会议前油价将走势震荡，Williams称。
布兰特原油LCOc1上涨0.44美元，收报每桶49.76美元，逆转了今日稍早的跌势。
美国今日为阵亡将士纪念日假期，美国原油没有结算价。在1839 GMT，美国原油CLc1上升0.27美元，报每桶49.60美元。
由于美国和英国适逢公共假日，市场交投清淡。周一的阵亡将士纪念日传统上被看成是美国夏季开车季节的开始。
总部位于维也纳的咨询公司JBC称，1-4月期间，由于美国、中国和印度的石油消耗增加，全球原油日需求增加150万桶，高于许多人的预估。
美国原油出产也跌至2014年9月来最低。尽管最近油价反弹，但美国活跃钻机数在10周中有九周减少。
但加拿大油砂原油产量预计将提高，对美国原油价格形成压力。Suncor Energy (SU.TO)计划本周加大在阿尔伯塔省的油田产量，此前由于5月初的野火而被迫关闭。
加拿大野火、利比亚和尼日利亚的暴袭导致石油供应一度中断，最近数周将油价推至七个月高位。(完)
(编译 刘静)
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