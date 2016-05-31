美元走强和股市回落拖累油价走低 但本月连涨第四个月

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约5月31日 - 油价周二走低，因美元走强，股市下滑引发获利了结，但原油期货本月连涨第四个月，因投资者押注全球供应过剩的状况正在逐步缓解。
原油期货早盘上扬，因投资者预期，随着全球最大石油消费国美国的驾车出行高峰来临，燃料需求将会增加。
但在美国周度原油库存数据发布前，投资者态度谨慎，不愿将价格推向50美元之上的七个月高位。在下午的交易中，美元上涨且美股走低，最终将油价推至平盘之下。
7月布兰特原油期货LCON6收跌0.07美元，报每桶49.69美元，该合约收盘时到期。8月布兰特原油合约将从周三起成为现货月合约，该合约LCOQ6收跌0.47美元，或近1%，报每桶49.89美元。
7月美国原油期货CLc1较上周五结算价收挫0.23美元，或0.5%，报每桶49.10美元。美国金融市场周一因假休市。
本月，布兰特原油期货上扬3%，美国原油期货攀升7%。
“美元走强、美股回落今日重创油市，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，“另外，50美元仍是有待逾越的心理目标，在EIA数据公布前，市场弥漫谨慎情绪。”
美元指数.DXY上扬，因美国消费者支出数据强劲，提振了联储将在未来几个月升息的预期。
美国能源资料协会(EIA)将在周四发布库存数据。
油价早盘上扬，因市场信息公司Genscape公布的数据显示，截至5月27日当周库欣原油库存减少68.67万桶。一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存减少270万桶。
随着夏季驾车出行季的来临，美国燃料需求将会增加。对冲基金和其它基金经理上周将对美国原油的看涨押注增至2016年高位。
投资者预计，石油输出国组织(OPEC)不会在周四的会议上作出任何实质性的产量调整。
部分分析师认为，油价可能会缓慢爬升。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。