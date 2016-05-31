美元走强和股市回落拖累油价走低 但本月连涨第四个月

路透纽约5月31日 - 油价周二走低，因美元走强，股市下滑引发获利了结，但原油期货本月连涨第四个月，因投资者押注全球供应过剩的状况正在逐步缓解。

原油期货早盘上扬，因投资者预期，随着全球最大石油消费国美国的驾车出行高峰来临，燃料需求将会增加。

但在美国周度原油库存数据发布前，投资者态度谨慎，不愿将价格推向50美元之上的七个月高位。在下午的交易中，美元上涨且美股走低，最终将油价推至平盘之下。

7月布兰特原油期货LCON6收跌0.07美元，报每桶49.69美元，该合约收盘时到期。8月布兰特原油合约将从周三起成为现货月合约，该合约LCOQ6收跌0.47美元，或近1%，报每桶49.89美元。

7月美国原油期货CLc1较上周五结算价收挫0.23美元，或0.5%，报每桶49.10美元。美国金融市场周一因假休市。

本月，布兰特原油期货上扬3%，美国原油期货攀升7%。

“美元走强、美股回落今日重创油市，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，“另外，50美元仍是有待逾越的心理目标，在EIA数据公布前，市场弥漫谨慎情绪。”

美元指数.DXY上扬，因美国消费者支出数据强劲，提振了联储将在未来几个月升息的预期。

美国能源资料协会(EIA)将在周四发布库存数据。

油价早盘上扬，因市场信息公司Genscape公布的数据显示，截至5月27日当周库欣原油库存减少68.67万桶。一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存减少270万桶。

随着夏季驾车出行季的来临，美国燃料需求将会增加。对冲基金和其它基金经理上周将对美国原油的看涨押注增至2016年高位。

投资者预计，石油输出国组织(OPEC)不会在周四的会议上作出任何实质性的产量调整。

部分分析师认为，油价可能会缓慢爬升。(完)