油价走低 但OPEC或考虑设定新产量上限的消息限制跌幅

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月1日 - 油价周三收跌，因在50美元附近遭遇技术阻力，但在石油输出国组织(OPEC)消息人士称，该组织可能在即将举行的会议上考虑设定产量上限的消息公布后，油市收复稍早的多数失地。
路透援引四位OPEC消息人士报导称，该组织可能在周四维也纳举行的会议上讨论新的产量上限。三位消息人士表示，产量上限需要设定在远高于3,000万桶/日的水平，且可能需要长时间的讨论。
下调产量上限意味着OPEC做出重大让步，在去年12月举行的会议上，OPEC未能就产量上限达成一致，为多年来首次。
很多市场人士仍不相信OPEC能就产量上限达成一致，因该组织成员国伊朗将石油出口恢复至制裁前水平的心意已决。而分析师预计，OPEC成员国将把注意力放在保卫各自的市场份额上。
不过，OPEC重新设定产量上限的可能性扶助油价收复今日的多数失地。
“如果OPEC设定产量上限，对油市而言肯定利多，因市场预计此次会议上根本不可能有惊喜出现，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
美国原油期货CLc1收跌0.09美元，报每桶49.01美元，脱离日低47.75美元。
布兰特原油期货LCOc1回落0.17美元，收报每桶49.72美元，盘中低见48.65美元，日高为50美元。
50美元处的技术阻力持续重压原油期货。布兰特和美国原油期货于周四升穿该水准，触及七个月高位，后又回退至一直深陷的3-5美元的交易区间内。
投资者将密切关注美国石油协会(API)于2030 GMT发布的美国原油库存初步数据。一项路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少270万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周四公布官方库存数据。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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