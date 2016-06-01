油价走低 但OPEC或考虑设定新产量上限的消息限制跌幅

路透纽约6月1日 - 油价周三收跌，因在50美元附近遭遇技术阻力，但在石油输出国组织(OPEC)消息人士称，该组织可能在即将举行的会议上考虑设定产量上限的消息公布后，油市收复稍早的多数失地。

路透援引四位OPEC消息人士报导称，该组织可能在周四维也纳举行的会议上讨论新的产量上限。三位消息人士表示，产量上限需要设定在远高于3,000万桶/日的水平，且可能需要长时间的讨论。

下调产量上限意味着OPEC做出重大让步，在去年12月举行的会议上，OPEC未能就产量上限达成一致，为多年来首次。

很多市场人士仍不相信OPEC能就产量上限达成一致，因该组织成员国伊朗将石油出口恢复至制裁前水平的心意已决。而分析师预计，OPEC成员国将把注意力放在保卫各自的市场份额上。

不过，OPEC重新设定产量上限的可能性扶助油价收复今日的多数失地。

“如果OPEC设定产量上限，对油市而言肯定利多，因市场预计此次会议上根本不可能有惊喜出现，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

美国原油期货CLc1收跌0.09美元，报每桶49.01美元，脱离日低47.75美元。

布兰特原油期货LCOc1回落0.17美元，收报每桶49.72美元，盘中低见48.65美元，日高为50美元。

50美元处的技术阻力持续重压原油期货。布兰特和美国原油期货于周四升穿该水准，触及七个月高位，后又回退至一直深陷的3-5美元的交易区间内。

投资者将密切关注美国石油协会(API)于2030 GMT发布的美国原油库存初步数据。一项路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少270万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周四公布官方库存数据。(完)