布兰特原油收于50美元之上 美国原油库存下降抵消OPEC影响

路透纽约6月2日 - 油价周四走高，布兰特原油七个月来首次收于每桶50美元之上，最近一周美国原油库存下降抵消了石油输出国组织(OPEC)会议未能设定产量上限的影响。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，上周美国原油库存下降140万桶，为连续第二周减少。虽然少于分析师预计的减少250万桶，但库存减少帮助油价逆转了稍早的跌势。

美国原油期货CLc1收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.17美元，稍早每桶最多跌1美元。布兰特原油LCOc1收涨0.32美元，或0.6%，报每桶50.04美元，最高升至50.30美元，为去年11月3日以来第一次收于每桶50美元之上。

“今日EIA数据对市场的影响超过了OPEC，”Frost & Sullivan油气业务开发总监Carl Larry称，“撇开原油库存减少这一因素，美国汽油和柴油需求数据大到无法忽视。”

根据EIA数据，美国汽油库存USOILG=ECI减少150万桶，预估为减少15.7万桶，包括柴油和取暖油的馏分油库存USOILD=ECI减少130万桶，预估为减少89.1万桶。

数周以来，布兰特和美国原油一直在50美元之下3-5美元的区间内交投，因石油需求不确定以及50美元之上有强劲的技术阻力。

分析师称，油市实现真正反弹的关键是，包括OPEC在内的全球最大产油国平衡其供需。

因此，市场密切关注周四OPEC在维也纳召开的会议，以寻找该组织可能像沙特建议那样重新设定适用于所有成员国的产量上限，抑或采纳伊朗的建议，设定单个成员国产量配额的迹象。

但OPEC没有采纳任何一个建议。

沙特新任能源部长法力赫承诺，沙特不会增产。他的讲话表明沙特的立场较之前有所软化。该国之前大力生产以保卫其市场份额，而油市每日供应过剩约150-200万桶。

伊朗维护其大幅增加原油出口至制裁前水平的权利，但伊朗石油部长尚甘尼称，他认为其它OPEC成员国不会增产。(完)