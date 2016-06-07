（更正）供应忧虑推动油价上涨 但叶伦讲话后削减涨幅

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(更正：因英文原文有误，标题及第一段“油价连涨第三日”有误，予以删除)
路透纽约6月6日 - 油价周一上涨，因尼日利亚石油行业遭袭导致减产，以及美国原油库存再度减少，但美国升息预期重燃拖累油价稍后削减涨幅。
布兰特原油期货盘中触及七个月高位，收涨1.8%。美国原油期货收高2.2%，创三周来最大单日涨幅。
行业消息人士称，因输油管道等基础设施遭袭，估计尼日利亚伯尼轻质原油产量下降17万桶/日，该国石油总产量下降超过50万桶/日。受此影响，油价上扬。
“目前，尼日利亚的情况无任何改善的迹象，且看起来还在恶化，”ICAP的能源经纪Scott Shelton表示。
布兰特原油期货LCOc1收涨0.91美元，或1.8%，报每桶50.55美元，盘中触及去年11月以来最高50.83美元。
美国原油期货CLc1攀升1.07美元，或2.2%，报每桶49.69美元，为5月16日以来最大单日百分比涨幅。
另外，据看到数据的交易商透露，市场信息公司Genscape报告，截至6月3日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存减少108万桶。为油价涨势助力。
一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存连降第三周，减少350万桶。
布兰特和美国原油期货稍后削减涨幅，因美联储主席叶伦讲话后，美元一度走强。叶伦表示，尽管5月非农就业数据令人失望，但仍预计今年将循序渐进地升息。
美元涨势短暂，但油市交易商的谨慎情绪依旧，因任何美元的短期涨势，都将会增加持有其它货币的投资人购买以美元计价原油的成本。交易商称，如果对美国升息的臆测升温，美元未来几日可能上涨。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。