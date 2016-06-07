（更正）供应忧虑推动油价上涨 但叶伦讲话后削减涨幅

(更正：因英文原文有误，标题及第一段“油价连涨第三日”有误，予以删除)

路透纽约6月6日 - 油价周一上涨，因尼日利亚石油行业遭袭导致减产，以及美国原油库存再度减少，但美国升息预期重燃拖累油价稍后削减涨幅。

布兰特原油期货盘中触及七个月高位，收涨1.8%。美国原油期货收高2.2%，创三周来最大单日涨幅。

行业消息人士称，因输油管道等基础设施遭袭，估计尼日利亚伯尼轻质原油产量下降17万桶/日，该国石油总产量下降超过50万桶/日。受此影响，油价上扬。

“目前，尼日利亚的情况无任何改善的迹象，且看起来还在恶化，”ICAP的能源经纪Scott Shelton表示。

布兰特原油期货LCOc1收涨0.91美元，或1.8%，报每桶50.55美元，盘中触及去年11月以来最高50.83美元。

美国原油期货CLc1攀升1.07美元，或2.2%，报每桶49.69美元，为5月16日以来最大单日百分比涨幅。

另外，据看到数据的交易商透露，市场信息公司Genscape报告，截至6月3日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存减少108万桶。为油价涨势助力。

一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存连降第三周，减少350万桶。

布兰特和美国原油期货稍后削减涨幅，因美联储主席叶伦讲话后，美元一度走强。叶伦表示，尽管5月非农就业数据令人失望，但仍预计今年将循序渐进地升息。

美元涨势短暂，但油市交易商的谨慎情绪依旧，因任何美元的短期涨势，都将会增加持有其它货币的投资人购买以美元计价原油的成本。交易商称，如果对美国升息的臆测升温，美元未来几日可能上涨。(完)