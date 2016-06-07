油价触及年内高位 因预计美国库存下降和担心尼日利亚产量

路透纽约6月7日 - 油价周二触及2016年高位，美国原油近一年来首次收于每桶50美元之上，因预计美国国内库存下降，且担心因尼日利亚的石油行业遭受袭击而导致全球供应短缺。

路透调查的最新结果显示，预计上周美国原油库存减少270万桶，为连续第三周下降。

预计行业组织美国石油协会(API)今日稍晚发布的数据也会显示库存减少，美国政府将于周三发布官方库存数据。

油价在过去两个交易日反弹，此前尼日利亚尼日尔三角洲的复仇者组织誓言要使得该国原油产量降至零。尼日利亚去年是非洲最大的产油国。尼日利亚政府称，正在启动与复仇者组织的谈判。

“市场仍然担心预料外的供应中断，最新的中断来自于更多尼日利亚石油设施停运，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。

“鉴于石油行业预计，本周的报告将显示美国原油总库存下降，看空人士仍在场外观望，”他称。

美国原油期货CLc1收涨0.67美元，或1.4%，报每桶50.36美元，这是自2015年7月以来首次收于50美元之上，盘中高见50.53美元，为去年10月以来的峰值。

布兰特原油LCOc1收高0.89美元，或1.8%，报每桶51.44美元，盘中触及51.53美元的去年10月以来最高。

自冬天触及2003年以来最低后，美国原油和布兰特原油价格已累积上涨近一倍。

美国能源资料协会(EIA)称，预计2016和2017年的原油产量降幅与一个月前预计的一样。

EIA还上调了今年美国石油需求增长预估。(完)