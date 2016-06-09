油价上涨触及今年高位 但美国汽油库存增加令人担忧

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月8日 - 油价周三上扬，触及每桶50美元之上的今年新高，且连续第三日收高，因投资人担心尼日利亚产油设施遭袭击，但在夏季需求高峰时期，美国汽油库存增加可能令油价承压。
美国能源资料协会(EIA)公布，美国原油库存连续第三周减少，大跌320万桶，分析师原本预估减少270万桶。
但汽油库存增加100万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加了180万桶，市场预估均为减少。
这预示汽油需求减弱的程度将较预期严重，或原油供应过剩将反映在汽油供应过剩，总部在纽约的能源数据供应商ClipperData原油分析师Troy Vincent表示。
布兰特原油LCOc1收高1.07美元，报每桶52.51美元，盘中触及52.57美元的去年10月以来最高。
美国原油期货CLc1收涨0.87美元，或1.7%，报每桶51.23美元，盘中高见51.34美元的去年7月以来峰值。
“对汽油库存增加大感意外，特别是目前是驾车出行高峰期，”Tyche Capital Advisors执行合伙人Tariq Zahir称。
数据显示，中国5月原油进口量为逾六年最高，这对油价也有支撑作用。
美国即将升息的预期降温，美元指数跌至五周低点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。