油价上涨触及今年高位 但美国汽油库存增加令人担忧

路透纽约6月8日 - 油价周三上扬，触及每桶50美元之上的今年新高，且连续第三日收高，因投资人担心尼日利亚产油设施遭袭击，但在夏季需求高峰时期，美国汽油库存增加可能令油价承压。

美国能源资料协会(EIA)公布，美国原油库存连续第三周减少，大跌320万桶，分析师原本预估减少270万桶。

但汽油库存增加100万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加了180万桶，市场预估均为减少。

这预示汽油需求减弱的程度将较预期严重，或原油供应过剩将反映在汽油供应过剩，总部在纽约的能源数据供应商ClipperData原油分析师Troy Vincent表示。

布兰特原油LCOc1收高1.07美元，报每桶52.51美元，盘中触及52.57美元的去年10月以来最高。

美国原油期货CLc1收涨0.87美元，或1.7%，报每桶51.23美元，盘中高见51.34美元的去年7月以来峰值。

“对汽油库存增加大感意外，特别是目前是驾车出行高峰期，”Tyche Capital Advisors执行合伙人Tariq Zahir称。

数据显示，中国5月原油进口量为逾六年最高，这对油价也有支撑作用。

美国即将升息的预期降温，美元指数跌至五周低点。(完)