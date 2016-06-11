油价急挫3% 因美国活跃钻机数增加和美元走强

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月10日 - 油价周五收盘急挫3%，此前发布的数据显示，美国活跃钻机数连续第二周增加，美元走强打击了对以美元计价的原油的需求。
美股下跌逾1%，创4月以来的最大单日跌幅，也激发了周末前对布兰特和美国原油的获利回吐，油价本周稍早反弹。
美元急升0.7%，为近两个月来的最大单日升幅，因对全球金融市场忧心忡忡，投资者转向避险货币。
布兰特原油收盘下跌1.41美元，报每桶50.54美元，今日下跌2.7%，为一个月来的最大单日跌幅。
美国原油收盘下挫1.49美元，报每桶49.07美元，今日下跌3%，为自4月初以来的最大单日跌幅。
本周，布兰特原油仍上涨近2%，美国原油升约1%，受助于前三个交易日上涨，将布兰特原油推升至八个月高位，美国原油推升至去年7月以来高位。
石油服务公司贝克休斯在其周度调查报告中称，在截至6月10日当周，美国活跃钻机数增加三座，前一周增加九座。
“这看似是一种趋势的开始，它可能导致美国石油产量下降的势头放缓，”Tyche Capital Advisors交易员Tariq Zahir称，“我在套利交易中增加了空头头寸。”
但一些市场人士称，除非未来数周活跃钻机数持续攀升，否则市场可能会忽视此数据。
本周以前，美国活跃钻机数今年平均每周减少10座，去年平均每周减少18座，因油价太低令石油开采不经济。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。