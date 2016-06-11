油价急挫3% 因美国活跃钻机数增加和美元走强

路透纽约6月10日 - 油价周五收盘急挫3%，此前发布的数据显示，美国活跃钻机数连续第二周增加，美元走强打击了对以美元计价的原油的需求。

美股下跌逾1%，创4月以来的最大单日跌幅，也激发了周末前对布兰特和美国原油的获利回吐，油价本周稍早反弹。

美元急升0.7%，为近两个月来的最大单日升幅，因对全球金融市场忧心忡忡，投资者转向避险货币。

布兰特原油收盘下跌1.41美元，报每桶50.54美元，今日下跌2.7%，为一个月来的最大单日跌幅。

美国原油收盘下挫1.49美元，报每桶49.07美元，今日下跌3%，为自4月初以来的最大单日跌幅。

本周，布兰特原油仍上涨近2%，美国原油升约1%，受助于前三个交易日上涨，将布兰特原油推升至八个月高位，美国原油推升至去年7月以来高位。

石油服务公司贝克休斯在其周度调查报告中称，在截至6月10日当周，美国活跃钻机数增加三座，前一周增加九座。

“这看似是一种趋势的开始，它可能导致美国石油产量下降的势头放缓，”Tyche Capital Advisors交易员Tariq Zahir称，“我在套利交易中增加了空头头寸。”

但一些市场人士称，除非未来数周活跃钻机数持续攀升，否则市场可能会忽视此数据。

本周以前，美国活跃钻机数今年平均每周减少10座，去年平均每周减少18座，因油价太低令石油开采不经济。(完)