油价下挫 受累于美元走强和欧亚经济增长忧虑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月13日 - 油价周一收低，受压于美元上涨和欧亚经济增长前景暗淡，但尼日利亚石油供应中断继续支撑市场。
石油输出国组织(OPEC)称，因尼日利亚供应中断，5月日产量减少10万桶。该组织还指出，如果维持5月产量，今年下半年将出现供应短缺。
布兰特原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶50.35美元，美国原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶48.88美元。
上周，油价升至每桶50美元之上，触及2016年内高位，受助于对尼日利亚石油设施遭破坏的忧虑。
美元指数已经从6月的低点回升了约1.4%，因担心英国脱欧和亚洲经济不振，及美国可能升息。
“现在宏观因素在油市上有所体现，美国活跃钻机数增加给人气带来负面影响，尼日尔三角洲复仇者(Niger Delta Avengers)发动袭击提醒人们，地缘政治情势在转好前可能会先变得更加糟糕，”RBC Capital Markets能源战略董事Michael Tran称。
交易员称，对英国可能投票脱离欧盟的担忧推低股市，可能进一步侵蚀油市最近的涨幅。人们还担心中国因工业产能过剩和债务攀升导致经济增长放缓。
“投资者似乎在本周美国公开市场委员会(FOMC)会议前，以及6月23日英国公投前不愿买入，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans称。
但持续的供应中断仍提振价格。
尼日尔三角洲复仇者武装组织周一拒绝了与政府的谈判，该组织宣称对最近的大部分尼日利亚石油生产设施袭击负责。
另外，一些分析师预计，亚洲的石油需求仍强劲，特别是中国。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。