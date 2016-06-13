油价下挫 受累于美元走强和欧亚经济增长忧虑

路透纽约6月13日 - 油价周一收低，受压于美元上涨和欧亚经济增长前景暗淡，但尼日利亚石油供应中断继续支撑市场。

石油输出国组织(OPEC)称，因尼日利亚供应中断，5月日产量减少10万桶。该组织还指出，如果维持5月产量，今年下半年将出现供应短缺。

布兰特原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶50.35美元，美国原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶48.88美元。

上周，油价升至每桶50美元之上，触及2016年内高位，受助于对尼日利亚石油设施遭破坏的忧虑。

美元指数已经从6月的低点回升了约1.4%，因担心英国脱欧和亚洲经济不振，及美国可能升息。

“现在宏观因素在油市上有所体现，美国活跃钻机数增加给人气带来负面影响，尼日尔三角洲复仇者(Niger Delta Avengers)发动袭击提醒人们，地缘政治情势在转好前可能会先变得更加糟糕，”RBC Capital Markets能源战略董事Michael Tran称。

交易员称，对英国可能投票脱离欧盟的担忧推低股市，可能进一步侵蚀油市最近的涨幅。人们还担心中国因工业产能过剩和债务攀升导致经济增长放缓。

“投资者似乎在本周美国公开市场委员会(FOMC)会议前，以及6月23日英国公投前不愿买入，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans称。

但持续的供应中断仍提振价格。

尼日尔三角洲复仇者武装组织周一拒绝了与政府的谈判，该组织宣称对最近的大部分尼日利亚石油生产设施袭击负责。

另外，一些分析师预计，亚洲的石油需求仍强劲，特别是中国。(完)