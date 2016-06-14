油价下滑 因英国脱欧可能性上升令投资者紧张不安

路透纽约6月14日 - 油价周二连续第四日下滑，跌1%，因对下周英国脱欧公投的紧张情绪盖过了油市在经历两年供应过剩后重回供需平衡迹象的影响。

避险的10年期德债收益率有史以来首次跌破零，更易受经济风险影响的工业商品和股市下跌，此前有民调显示，在6月23日公投前，英国脱欧阵营的领先优势明显。

与公投相关的忧虑盖过了国际能源署(IEA)关于石油需求增长的乐观预估带来的影响。IEA称，油市在两年供应过剩后基本实现平衡。周一，石油输出国组织(OPEC)预计，油市在今年下半年将更趋平衡，因尼日利亚和加拿大的供应中断帮助加快了供应过剩改善的步伐。

市场在等待美国石油资料协会(API)晚些时候发布的库存数据的指引，预计最近一周美国原油库存连续第四周下降。

布兰特原油收跌0.52美元，报每桶49.83美元，美国原油收跌0.39美元，报每桶48.49美元。汽油期货盘中触及每加仑1.50美元的逾一个月低位。

交易员称，美国原油在48.69-48.02美元的区间内交易，为近两年来最窄的交易区间。

“整体来看，市场对今日的利好消息不以为然，认为IEA的预估只是进一步确认了一个众所周知的事实，并非新的利好，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans在给客户的报告中称。

如果英国民众在公投中投票支持脱欧，投资者担心欧洲可能会陷入衰退，这会打击石油需求。

美元指数从6月低位已经上涨约1.7%，受助于脱欧疑虑。

美联储正在进行为期两日的政策会议，也给市场增添不确定性。(完)