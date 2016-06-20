油价因英国脱欧机率减少而大涨3% 汽油期货也急升5%

路透纽约6月20日 - 油价周一跳涨3%，连续第二日收高，此前有民调显示，英国脱欧可能性下降。汽油急升5%，因夏季驾车出游需求高峰期将到来。

看到市场情报公司Genscape数据的交易员称，数据显示在截至6月17日当周，库欣库存减少56.8213万桶，这给油价提供了支撑。

美国汽油期货跳涨5%，为六周来最大单日涨幅，因原油涨幅外溢到油品市场。交易员称，汽油跳涨因在7月4日独立日长周末前的投机性买盘，这一时期通常是美国夏季驾车高峰期。

“汽油的需求较去年强劲，加之不久后就是驾车高峰期，今天买盘强劲，短期内将持续，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis称。

原油期货上涨，此前三项民调显示，留欧阵营重获优势，尽管整体来看两大阵营仍难分输赢。英国将于周四就是否留在欧盟进行公投。交易员称，脱欧可能造成欧洲甚至更大范围的经济动荡。

布兰特原油近月8月合约收高1.48美元，或3%，报每桶50.65美元，该合约自上周四以来已经上涨7%，在此前的六个交易日内下跌10%。

英镑兑美元大涨2.3%，报1.4685美元。

美国原油现货月7月合约升1.39美元，或2.9%，报每桶49.37美元。该合约因周二到期，交易量很小，仅为日均交易量的十分之一。投资者转而投向8月合约，该合约收涨3%，报49.96美元，从周三开始该合约将成为近月合约。

分析师称，只要脱欧看似不可能，油价将持坚，但在没有类似尼日利亚和加拿大那样的供应中断，油价很难有强劲反弹。供应中断的因素刺激油价本月稍早升至每桶50美元之上的11个月高位。

“我们预计美国原油或布兰特原油不会回升至50-51美元区域，因基本面看似逐渐向利空一面靠拢，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。(完)