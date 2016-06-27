布兰特原油挫至七周低位 因美元走强和英国退欧打压风险意愿

* 自上周四收盘以来，原油期货累积下跌近8%

* 原油期货录得2月初以来最大两日跌幅

* 高盛称部分分析师认为英国退欧不会对油市产生长期影响

* 摩根士丹利更担忧成品油供应过剩

路透纽约6月27日 - 油价周一重挫近3%，布兰特原油期货触及七周低位，因美元走强，以及围绕英国退欧可能会进一步抑制油市今年反弹势头的不确定性。

布兰特和美国原油期货自上周四结算后已累积下跌近8%，为近五个月来最大两日跌幅，因英国公投决定退欧后，投资者逃向美元、美国公债和黄金等资产避险，从而导致全球风险资产重挫。

尽管油价出现间歇性急跌，但仍保持2月来月月收涨的普遍上行动能。

“从技术图表上看，我认为短期内可能有一些多头需要结清头寸，我认为，随着全球波动性继续攀升，多头结清头寸的倾向会越发强烈，”ICAP的能源经纪商Scott Shelton表示。

“尽管多家银行认为油市基本面仍然强劲，但有迹象显示，市场对基本面的看法可能正在发生改变。”

布兰特原油期货LCOc1收跌1.25美元，或2.6%，报每桶47.16美元，盘中跌至七周低位46.69美元。

美国原油期货CLc1重挫1.31美元，或2.8%，收报每桶46.33美元，日低为45.83美元，追平6月17日触及的一个月低位。

市场信息公司Genscape的报告显示，最近一周库欣原油库存减少逾130万桶。消息未给市场提供任何支撑。

高盛的分析师和其它一些研究机构试图缓解投资者对英国退欧可能对油市造成影响的担忧。

高盛表示，尽管根据其最坏情境预估，英国经济成长可能下降2%，但英国的石油需求可能只会减少1%，全球需求只会减少0.016%。

“无论以哪种标准来衡量，这样的降幅都是微不足道的，”高盛说。

英镑GBP=挫至31年低位，美元.DXY触及三个半月高位。美元走强削弱了美元计价商品的吸引力。

摩根士丹利称，随着成品油供应过剩不断增加，油市可能进一步承压。(完)