美国原油库存骤降推动油价急升逾4% 布兰特原油重返50美元之上

路透纽约6月29日 - 油价周三急升4%，布兰特原油收在50美元心理关口之上，因数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期。

油价连涨第二日，自周一结算以来累积攀升近8%，几乎完全收复了英国退欧公投结果公布后录得的跌幅。

英国退欧忧虑缓解，挪威石油工人可能举行罢工，以及委内瑞拉能源行业的危机也助燃油市今日的涨势。

布兰特和美国原油现货月合约急升的同时，远月合约溢价也攀升，因交易商押注，未来数月油价将会进一步上涨。

美国能源资料协会(EIA)报告，截至6月24日当周，美国原油库存减少410万桶，为连续第六周减少，降幅超过接受路透调查的分析师预期的240万桶。

布兰特原油期货LCOc1收涨2.03美元，或4.2%，报每桶50.61美元，盘中触及近一周高位50.74美元。

美国原油期货CLc1收升2.03美元，或4.2%，报每桶49.88美元，日高为50美元。

“除市场基本面改善外，下半年伊始，看涨人士急切地想将油价保持在50美元左右，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。

远月合约方面，美国原油12月合约较2017年12月合约的贴水CLZ6-Z7持于周二触及的2.40美元之上的近三个月高位附近。

“我们押注合约价差将会扩阔，这对我们有利，”Tyche Capital Advisors的远月套利交易员Tariq Zahir表示。

近月合约较远月合约贴水(正价差)扩阔，因交易员预计，随着供应过剩的状况缓解，到2017年油价会进一步上涨，遂利用目前运费低廉的机会收储原油。

尽管如此，仍有部分市场人士仍看空油市长期前景，因EIA报告还显示，汽油库存不合时宜地增加140万桶，分析师预估为减少5.8万桶。

东海岸汽油库存增至纪录高位。

“我仍对6月原油库存降幅不以为然，”ICAP的能源期货经纪商Scott Shelton说，“每日1,670万桶的原油处理能力，加之油田减产，二季度的原油库存降幅应该更大。但情况并非如此。”(完)