国际油价在连跌两日后上涨2% 但后市可能面临更大压力

路透纽约7月6日 - 油价周三上涨近2%，因美国经济数据强劲提振油价在连跌两日后反弹，但汽油供应过剩和英国脱欧造成的冲击暗示后市将面临更大的压力。

一份行业报告称，6月美国服务业增长速度为七个月以来最快。

该数据减轻了对英国脱欧给全球成长带来影响的担忧，提振美股和原油期货上涨，油价在过去两日下跌约5%。

布兰特原油期货收涨0.84美元，或1.8%，报每桶48.80美元，美国原油期货上涨0.83美元，或1.8%，收报每桶47.43美元。

油价上涨的另一个原因是，预计美国政府周四将报告，上周美国原油库存连续第七周下降。路透调查预计，截至7月1日当周，美国原油库存减少230万吨。

美国石油协会(API)将在今日稍后公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在明日发布库存报告。

“库存数据发布前出现的大幅抛售，往往会有所调整，这就是今天我们看到的，”Liquidity Energy经纪商Pete Donovan称。

油价稍早下跌，因担心美国汽油供应过剩。

美国原油转化成汽油的利润，俗称汽油裂解价差仍处于四个半月低位，尽管预计7月4日长周末开车上路的人数会创纪录高位。

对英国脱欧的担心仍重压油市，因英镑触及31年低位，此前六家英国地产基金暂停交易，因投资者争相赎回。

“汽油供应过剩和英国脱欧影响都不会很快消退，”Powerhouse执行副总裁David Thompson称。(完)