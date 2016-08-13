油价上扬2% 因对产油国采取行动稳定油市的希望带动空头回补

路透纽约8月12日 - 油价周五上扬约2%，本周升幅创4月来最大，沙特油长昨日有关可能采取行动帮助稳定市场的讲话触动了空头回补的升势。

在数据显示，本周美国活跃钻机数连升七周，为逾两年最长增势，且增加17座，为12月来最大增幅后，油价缩减部分升幅。

布兰特原油期货收高0.93美元，报每桶46.97美元，盘中触及逾三周最高的47.05美元。

美国原油期货收高1美元，报每桶44.49美元，之前触及7月22日来最高的44.60美元。

两份合约本周升幅均为约6%，为4月底来最大。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况，包括可能采取稳定油价所需的行动。油价周四应声大涨约5%。

交易商和经纪表示，该消息刺激了空头回补，尽管达成协议的可能性仍很低。

交易商表示，7月中国原油产量降低8.1%，至五年最低的1,672万吨，这也提振油价，因这意味着中国不得不进口更多原油。(完)