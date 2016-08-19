油价上涨布兰特原油升穿50美元 因OPEC冻产预期和美元疲弱

路透纽约8月18日 - 油价周四连续第六日上涨，布兰特原油六周来首次升穿50美元，因全球主要产油国准备就可能的冻结产量水平进行讨论。

布兰特原油收高2.09%，报50.89美元，盘中高见51.05美元，为6月23日以来最高。

美国原油收于48.22美元，上涨3.06%，盘中高见48.38美元，为7月5日以来最高。

两者从8月初触及的低位已经上涨逾20%，因有消息称，石油输出国组织(OPEC)和其它主要石油出口国可能下月在阿尔及利亚会谈时恢复就冻结产量进行磋商。

油价快速上涨，技术上已经进入牛市。

包括对冲基金和其它基金经理在内的投机客的空头回补驱动了这波反弹行情，他们之前累积了创纪录的空头头寸。

美元下跌也给以美元计价的石油提供了支撑。美元兑一篮子货币下跌0.6%，兑瑞郎触及八周低位。

过去两年，许多OPEC成员国饱受油价崩跌的打击。虽然一些海湾石油出口国生产成本很低，但其它如伊朗和委内瑞拉等产油国需要油价在100美元之上才能平衡预算。

OPEC成员国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行国际能源论坛期间召开会议。

许多分析师表示，将产量冻结在当前水平可能对于提振油价无济于事，特别是沙特表示，尽管准备与其它产油国就产量水平进行讨论，但却将把8月产量提高至纪录高位。

“来自沙特的最新消息对油价没有一点支撑作用，”德国商业银行石油和商品高级分析师Carsten Fritsch称，“这对油市是双重打击，回到8月初的低位也很有可能的。”

花旗分析师也警告，考虑到今年早些时候类似会议未能达成任何协议的情况，主要基于未来冻产谈判的价格反弹是有风险的。(完)