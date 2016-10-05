油价在触及四个月高位后下跌 因美元攀升和库存忧虑

路透纽约10月4日 - 油价周二小幅走低，盘中走势反复，因美元急升，以及预期上周美国原油库存增加，盖过了对石油输出国组织(OPEC)计划减产的乐观情绪。后者盘初推升布兰特原油期货升至四个月高位。

美股走低也重压油市。

布拉特原油期货收跌0.02美元，报每桶50.87美元，盘中触及6月10日来最高51.37美元。

美国原油期货收挫0.12美元，报每桶48.69美元，盘中触及7月5日来最高49.13美元。

美元升至13日高位，因押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)会在12月之前升息。这重压油价和其它以美元计价的商品。

“我之前在48.50美元作空美国原油，我将在50美元再度作空，”PSW Investments的交易员Phil Davis表示，“此轮涨势将在一两周左右的时间消退，因美国原油库存增加，以及来自美元的宏观压力加大。”

一项路透调查预计，上周美国原油库存增加260万桶，之前四周意外减少。

在收市后，美国石油协会(API)公布上周美国原油库存意外骤降760万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三发布库存报告。

尽管周二走低，油价过去五个交易日仍累积上涨10%，因石油输出国组织(OPEC)同意减产后，市场对OPEC将在11月30日维也纳会议上限产的预期再度被点燃。

Danske Commodities的高级自营交易员Stig Rasmussen预计，布兰特原油的下一个上行目标为52.86美元，“据此，我预计页岩油生产商将对未来一到两年的产量进行更大规模的对冲。”

美国页岩油生产商对未来石油产量进行对冲的规模触及今年来最高水平，摩根士丹利的分析师在一份报告中说，因2017日历年一对一原油避险合约的执行价周二触及8月中高位52.29美元。(完)