油价触及四个月高位 因OPEC将与俄罗斯开会讨论减产

路透纽约10月6日 - 油价周四上扬逾1%，至四个月高位，受助于石油输出国组织(OPEC)将再次进行非正式会议，讨论减产，以及美国原油库存骤降。部分人士认为，市场在过去七日上涨近15%的涨势过度。

OPEC消息人士称，沙特、伊朗和伊拉克能源部长等主要OPEC产油国的代表，将于下周伊斯坦布尔举行的能源行业大会的间歇与非OPEC产油国俄罗斯开会。

OPEC于9月28日在阿尔及尔举行的非正式会议上宣布希望将日产量减少至3,250-3,300万桶后，油价已累积攀升6美元。减产计划将导致每日供应减少约70万桶，分析师估计，目前全球供应过剩100-150万桶/日。

除OPEC承诺减产外，上周美国原油库存意外连降第五周也扶助支撑油价。根据美国政府周三公布的数据，自9月初以来，原油库存已累积减少2,600万桶。

布兰特原油收涨0.65美元，或1.3%，报每桶52.51美元，稍早触及6月9日以来最高52.65美元。

美国原油收涨0.61美元，或1.2%，报每桶50.44美元，为6月24日以来首次收在50美元之上。

两大原油指标的相对强弱指数均为69，逼近70的技术性超买水准。

周四稍早，油价一度削减涨幅，因能源情报服务公司，Genscape报告，截至10月4日当周，库欣原油库存增加近100万桶。

“市场简直疯了，”德国商业银行的商品策略师Carsten Fritsch表示，“无论消息面如何，价格都上涨，且每一次回落，都视为买入的良机。”

稍早，阿尔及利亚能源部长Nouredine Bouterfa对当地电视台Ennahar TV称，如果产油国认为必要的话，石油输出国组织(OPEC)11月在维也纳会议上可能较上月在阿尔及尔达成的减产幅度，再提高1%。

OPEC将在11月30日维也纳举行的会议上决定各个成员国的产量配额。(完)