油价触及一年高位 因俄罗斯准备加入限产行动

路透纽约10月10日 - 油价周一跳涨多达3%，布兰特原油期货触及一年高位，之前俄罗斯表示，准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划，且阿尔及利亚呼吁其它非OPEC产油国做出同样的承诺。

美股上扬，和沙特的消息也扶助提振市场人气。有报导称，全球最大石油出口国沙特准备在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)最终上市前发行首批主权债。

布兰特原油期货盘中触及2015年10月9日以来最高53.73美元，后削减涨幅，收涨1.21美元，或2.3%，报每桶53.14美元。

美国原油期货盘中触及6月9日以来最高51.60美元，后削减涨幅，收报每桶51.35美元，上扬1.54美元，或3.1%。

俄罗斯总统普京表示，冻产，甚至是减产，可能是保持能源市场稳定的唯一正确决定。

“俄罗斯准备加入限产行动，且呼吁其它石油出口国也参与进来，”普京在伊斯坦布尔举行的能源大会上表示。

OPEC目标于11月30日在维也纳举行的会议上达成协议，将原油日产量削减约70万桶，至3,250-3,300万桶。

“普京站出来说，俄罗斯将加入限产行动，这给臆测产油国将协同减产的市场人士增加了一丝信心，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。

“到某个时点，市场将要求他们兑现承诺，说，‘让我们看到你们的减产行动’。到那时，沙特可能会单方面同意减产，因其真的希望油价处于高位，我认为，55美元无疑是下一个目标位，”他说。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，对11月达成协议有信心。阿尔及利亚能源部长表示，预计非OPEC产油国将在本周伊斯坦布尔会议上承诺减产。

周五公布的数据显示，基金经理持有的美国原油多头头寸规模为6月以来最大。(完)