对OPEC减产的疑虑打压油价走低 之前OPEC称力争限产六个月

路透纽约10月11日 - 油价周二从一年高位回落，之前，石油输出国组织(OPEC)表示，力争达成一项期限至少六个月的全球性限产协议，而市场怀疑这对缓解供应过剩状况能发挥多大功效。

国际能源署(IEA)表示，即便OPEC和产油大国俄罗斯达成大幅减产协议，仍不清楚全球供应能以多快速度下降至与需求一致的水平。

“我们认为，鉴于2017年供应高度不确定，尽管达成减产协议的可能性越来越高，但时机仍不成熟，”高盛在一份报告中说。

OPEC提议进行八年来首次减产后不到两周的时间内，油价累积上涨超过13%。不过，仍较2014年中触及的100美元之上的高位低约一半。

周二，布兰特原油期货收跌0.73美元，或1.4%，报每桶52.41美元，从周一触及的一年高位53.73美元回落。

美国原油期货回落0.56美元，或1%，报每桶50.79美元。

在伊斯坦布尔出席全球能源大会的全球石油行业官员就OPEC减产计划发表了一系列声明。

沙特能源部发表声明称，伊斯坦布尔会议后，沙特和俄罗斯能源部长有意在利雅德进行一步协商。

俄罗斯国家石油公司的执行长谢琴在接受路透访问时表示，即便俄罗斯与OPEC达成协议，该公司也不会参与减产或冻产。

俄罗斯能源部长诺瓦克称该国的基本情境假设是将产量冻结在目前水平。(完)