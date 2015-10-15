国际油市：油价连续第四日收跌，因美国原油库存猛增

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 油价收跌，但从日低反弹
* 布兰特和美国原油期货本周迄今累计下跌约7%
* 上周美国原油库存增加760万桶-EIA
* 接受路透调查的分析师预计，库存仅增加不到300万桶
路透纽约10月15日 - 油价周四连跌第四日，因美国政府报告的上周美国原油库存增幅超预期。
原油期货收盘时从日低反弹，受助于美股上扬。部分分析师称，汽油供应降幅大于预期也扶助限制原油期货的跌幅。
“今日稍早，市场交投受供应基本面推动。但收盘前，风险意愿和宏观面交易主导市场，资金流入股票和大宗商品等风险较高资产，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示。
美国近月11月原油期货 收跌0.26美元，或0.6%，报每桶46.38美元。日内一度下跌1.41美元，或2%。
布兰特近月11月原油期货 收挫0.44美元，报每桶48.71美元。该合约在收盘后到期。
布兰特12月原油期货 收涨0.04美元，报每桶49.73美元。该合约的交投较11月合约更为热络。
本周迄今，美国原油和布兰特原油期货累计下跌约7%。跌势始于周一，因担忧石油输出国组织(OPEC)石油产量创纪录。
美国能源资料协会(EIA)周三报告，截至10月9日当周美国原油库存增加760万桶。数据公布后，油价触及日低。
一项路透调查显示，分析师预计上周原油库存增加290万桶。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周原油库存增加930万桶。
尽管油市人气再度转趋利空，但部分分析师认为，中短期内油价仍可能上行，因美国页岩油产量不断减少。
“越来越多的迹象显示，非OPEC产油国已经因低油价大幅削减供应，”德国商业银行的Carsten Fritsch说。
但一些交易商对此持异议。
“炼厂开工率低将导致原油库存在未来几周继续大幅攀升，从而给油价施加进一步下行压力，”能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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