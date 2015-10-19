国际油市：油价下挫约4%，因汽油价格重挫及中国和伊朗忧虑

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
* 布兰特原油期货收挫约4%，美国原油期货跌3%
* 汽油期货重挫5%，因炼厂故障缩减跌幅
* 汽油裂解价差降至1月来最低
* 中国第三季经济增幅为2009年来最低
* 伊朗称今年实施核协议
路透纽约10月19日 - 油价周一大跌近4%，此前汽油期货重挫，令本已受中国经济成长放缓和伊朗实施核协议后很快将恢复出口石油的迹象拖累的市场卖压加重。
交易商表示，美元走强和美股下挫令石油市场进一步承压。
“油品市场看来受到对炼厂维护季高峰忧虑的打压，自此库存可能只会增加了。”Liquidity Energy经纪Pete Donovan表示。
路透访查的分析师预计，上周美国原油库存增加370万桶，将为连升第四周。
分析师还预计，汽油和馏分油库存减少，因炼厂利用率料较之前一周的86%降低0.5个百分点。
布兰特12月原油期货 收挫1.85美元或3.7%，报每桶48.61美元。
美国原油期货 收挫1.37美元或3%，报每桶45.89美元，在周二11月合约到期前，市场交投减少。
汽油期货 重挫5%，因担心在维护工作减少后，美国炼厂使用率可能回升。超低硫柴油期货 下挫近3%。
消息称Phillips 66在新泽西日产能为27.5万桶的炼厂发生故障后关闭，之后汽油和柴油期货价格都脱离了日低。
汽油裂解价差CL-RB1=R触及九个月低点。
中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。
伊朗的核谈判代表周一表示，有希望伊朗同西方大国年底前实施核协议。伊朗预计在取消制裁后一周内将日产量提升50万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)