国际油市：油价下挫约4%，因汽油价格重挫及中国和伊朗忧虑

* 布兰特原油期货收挫约4%，美国原油期货跌3%

* 汽油期货重挫5%，因炼厂故障缩减跌幅

* 汽油裂解价差降至1月来最低

* 中国第三季经济增幅为2009年来最低

* 伊朗称今年实施核协议

路透纽约10月19日 - 油价周一大跌近4%，此前汽油期货重挫，令本已受中国经济成长放缓和伊朗实施核协议后很快将恢复出口石油的迹象拖累的市场卖压加重。

交易商表示，美元走强和美股下挫令石油市场进一步承压。

“油品市场看来受到对炼厂维护季高峰忧虑的打压，自此库存可能只会增加了。”Liquidity Energy经纪Pete Donovan表示。

路透访查的分析师预计，上周美国原油库存增加370万桶，将为连升第四周。

分析师还预计，汽油和馏分油库存减少，因炼厂利用率料较之前一周的86%降低0.5个百分点。

布兰特12月原油期货 收挫1.85美元或3.7%，报每桶48.61美元。

美国原油期货 收挫1.37美元或3%，报每桶45.89美元，在周二11月合约到期前，市场交投减少。

汽油期货 重挫5%，因担心在维护工作减少后，美国炼厂使用率可能回升。超低硫柴油期货 下挫近3%。

消息称Phillips 66在新泽西日产能为27.5万桶的炼厂发生故障后关闭，之后汽油和柴油期货价格都脱离了日低。

汽油裂解价差CL-RB1=R触及九个月低点。

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。

伊朗的核谈判代表周一表示，有希望伊朗同西方大国年底前实施核协议。伊朗预计在取消制裁后一周内将日产量提升50万桶。(完)

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