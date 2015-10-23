国际油市：因美元走强抵消了中国降息影响下跌，库存增加拖累近月合约

* 油价受中国降息提振先涨，后受美元走强拖累下跌

* 股市上涨为油市提供支撑

* 美国原油库存大幅增加施压于近月美国原油合约

* 美国石油钻井平台本周减少一座，是八周来最小降幅

路透纽约10月23日 - 油价周五下跌，吞噬了早盘受中国降息提振带来的涨幅，因市场注意力转向美元走强，美国原油现货价格走软，因库存大增令现货供应承压。

美国股市反弹增强了所有金融市场的风险偏好，限制了油价的跌幅。

布兰特原油期货 收跌0.09美元，或0.2%，报每桶47.99美元，早些时候最多跌0.63美元。

美国原油 收跌0.78美元，报每桶44.60美元，盘中下探44.20美元的三周低位。

布兰特和美国原油期货本周均下跌约5%，为连续第二周下跌。

周五早些时候，油价攀升约1%，因预期中国降息可能提振该国的石油进口。中国是世界第一大能源消费国。

但当美元指数 触及两个月高位后涨幅消失殆尽，因为以美元计价的原油、铜和其他商品对于其他货币持有者来说价格更贵。

“考虑到中国下调利率，今天的价格走势很糟糕，”ICAP的能源经纪和商品专家Scott Shelton称，“这表明中国降息不是市场寻求的解决石油需求的办法。”

尽管9月初以来出现了几次间歇性地大幅反弹，但全球原油供应持续过剩，部分因为石油输出国组织(OPEC)中最大产油国的产量创纪录，阻碍了油价出现持久的反弹。

美国原油库存增加给美国原油期货带来的压力大于对布伦特原油的压力，两者价差CL-LCO1=R收于两周来的最阔水平每桶3.33美元。

美国原油库存连续第四周增加，因炼油厂在秋季维护期减少炼油活动。