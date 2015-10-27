国际油市：油价连跌三日至多周低位，受累于供应持续过剩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月27日 - 油价周二连续第三个交易日下滑，跌至多周低位，因全球供应持续过剩，预计美国即将公布的数据显示原油库存续增。
分析师预计上周美国原油库存增加，为连续第五周增加，此前四周库存增加了2,200万桶，这令原油期货承压。
根据美国石油协会(API)数据，截至10月16日库存为4.766亿桶，比去年同期增加了接近1亿桶。
布兰特原油期货 跌73美分，报每桶46.81美元，结算价和46.41美元的盘中低点均为9月15日来的最低水平。
美国12月原油期货 跌78美分，报每桶43.20美元，为8月27日来的最低结算价。周二的盘中低点42.58美元为8月28日来的最低价位。
近月11月合约美国RBOB汽油 和超低硫柴油 今日因期权到期交投震荡，11月合约将于周五到期。
“仍然是供应过剩对原油造成压力，期权到期令油品期货有些动荡，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。
高盛在周一称，预计上周包括柴油和航油在内的馏分油库存将减少，美国和欧洲的馏分油存储设备使用率接近历史高位。
美国石油协会(API)将于周二稍晚公布最新的美国库存数据，周三美国能源资料协会(EIA)将发布库存数据。
投资者等待本周的主要政策讲话，包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于周三结束的会议，从周一开始的中国共产党第18届五中全会。
花旗银行在一份报告中称，中国对外国原油的需求今年明显增加，受到战略石油储备存储设施建设加速，以及允许独立炼油厂进口原油的带动。
但根据行业消息，由于缺少存储设施，中国国家交易商购买的大约400万桶原油仍存放在离岸的油轮上。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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