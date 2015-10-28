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货币新闻 | 2015年 10月 28日 星期三 09:11 BJT

国际油市：美国原油自数周低位反弹，因库欣原油库存减少

油价涨幅有限，因为即使美国减产，供应仍过剩，而且投资者等待周三稍晚出炉的官方库存数据，该数据料显示库存进一步增加。

0049 GMT，12月美国原油期货 上升0.06美元至每桶43.26美元，稍早一度升至高点43.48美元。

布兰特原油期货 跌0.03美元至46.78美元。周二一度跌至9月中来低位46.41美元。

路透调查显示，上周美国商业原油库存可能连续第五周增加。

美国能源资料协会(EIA)将于周三1430 GMT公布官方库存数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/杜明霞；审校 王丽鑫/孙茉莉)

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