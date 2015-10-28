国际油市：油价结束三日连跌急升6%，因库存增幅符合预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 布兰特和美国原油均涨逾2美元
* 传闻的程式交易带动早盘涨逾1美元
* EIA数据令涨幅扩大，公布的库存增加少于API
* 美联储可能12月升息提振美元，油价短暂缩小涨幅
路透纽约10月28日 - 油价周三急升6%，此前政府公布的库存数据逆转了市场的悲观预期，市场进一步扩大早盘由算法交易引发的涨幅。
油价结束了三连跌，终结了昨日触及两个月低位后出现的油价跌势将持续更长时间，跌幅将更大看空预期。周二油价受供应过剩和需求疲弱忧虑拖累走低。
在下午的交易中，油价短暂缩小涨幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定维持利率不变、但保留了12月升息的可能性，美元受到提振大涨。
美国原油期货 收涨2.74美元，报每桶45.94美元，此前触46.01美元的盘中高位。
布兰特原油期货 收涨2.24美元，报每桶49.05美元。
美元原油今日涨幅多达6%，为两个月来最大单日涨幅，布兰特原油急升5%，是三周来最大单日涨幅。
纽约市场开盘30分钟内油价急升，跳涨逾1美元，许多交易商称是大规模算法交易引发跳涨。
美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，上周原油库存 增加340万桶，与分析师预估的一致。 这一数据低于周二能源资料协会(EIA)公布的库存增加410万桶。
“市场本来预计更利空的信息，但却得到了一个中性报告，”毅联汇业(ICAP)能源经纪和商品专家Scott Shelton称。
EIA还报告，汽油和馏分油库存降幅大于预期。美国汽油期货 和超低硫柴油 期货上涨超过4%。这两个合约将于周五到期。
但一些交易商预计价格最终还是会走低，称EIA的报告只是略为利好。
“我认为任何反弹都会被作为卖出机会，因为我们预计在未来几周库存将持续增加，”Tyche Capital Advisors原油价差交易商Tariq Zahir称。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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