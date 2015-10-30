国际油市：油价因美国钻井平台减少收高，本周和本月均上涨

* 油价今日涨逾1%，本周和本月均上涨

* Baker Hughes数据显示美国石油钻井平台连续第九周减少

* 8月美国原油产量减少对油价提供进一步支撑

路透纽约10月30日 - 油价周五收高，本周和本月均上涨，因美国石油钻井平台数量再度减少，表明美国原油产量可能在未来数月减少。

另外一份数据显示，美国8月原油产量降至今年第三低水平，这也对油价构成了支撑。

布兰特原油收涨0.76美元，或1.6%，报每桶49.56美元，本周涨3%，10月升2%。

美国原油收涨0.53美元，或1.15%，报每桶46.59美元，本周涨3%，10月升4%。

油价自周三急升6%以来一直维持上涨势头，周三因美国原油库存增幅小于预期及汽油和柴油库存降幅大于预期而大涨。

石油服务公司Baker Hughes Inc 在一份备受关注的报告中称，10月最后一周美国石油钻井平台减少16座，总数降至578座，是2010年6月来最低水平。

钻井平台数量减少表明，低油价将继续促使原油生产商停止钻探，暗示未来几个月美国原油产量将减少。

但虽然美国产量在减少，全球原油和成品油的供应却在持续增加，考验存储能力，并影响到石油公司的业绩。

这让看空油市的人认为，像周三这样大涨势头不会持续。

“看一下大的局势，美国还有很多原油，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga称，“未来数日油市还会走软。”

一项路透调查对油市提供了支撑，调查表明，沙特和伊拉克10月产油量少于石油输出国组织(OPEC)中的非洲国家，使得该组织的石油总产量从纪录高位附近下滑。