国际油市：巴西罢工和利比亚出口暂停提振油价急升近4%，成品油期货大涨

* 美国汽油期货收涨5%，超低硫柴油期货攀升4%

* 成品油扩大涨幅，因Colonial称遭遇洪水

* 巴西罢工导致原油产量减少25%

* 利比亚原油装运遭遇不可抗力，助涨涨势

* 美国石油协会(API)2130GMT公布库存报告

路透纽约11月3日 - 油价周二急升约4%，受助于巴西石油工人罢工以及利比亚原油装运遭遇不可抗力，美国汽油和柴油期货因一条主要输送管道停运而大涨，进一步助燃油价涨势。

美国石油协会(API)将于2130 GMT公布美国上周库存数据，预计美国原油库存连续第六周增加。

“如果从供应的情况来看，整体形势利空。但油价走势表明，目前上行道路畅通无阻，”ICAP的原油经纪和商品专家Scott Shelton说。

布兰特原油期货 收涨1.75美元，或3.6%，报每桶50.54美元，日高为50.91美元。

美国原油期货 急升1.76美元，或3.8%，收报每桶47.90美元，日高为48.36美元。

“从技术面看，两大市场均显示出利多的信号，但均未出现决定性突破，”forex.com的分析师Fawad Razaqzada说。他预计布兰特原油期货的阻力位在51-52美元之间，美国原油期货在48.50美元之上。

据工会提供的信息，巴西石油工人周日开始罢工，导致头24小时该国石油产量减少约50万桶，并使国有石油公司巴西石油的日产量下降约25%。

利比亚东部港口Zueitina的出口码头关闭，原油装运宣布不可抗力，市场消息人士称。

美国汽油期货 收涨5%。超低硫柴油(ULSD)期货 收高近4%，因Colonial Pipeline 称已暂停德州Cedar Bayou设施的运营，因遭遇洪水。

市场预期美国政府将报告上周美国成品油库存减少，这也扶助提振汽油和超低硫柴油期货。

市场预计，政府报告将显示上周原油库存增加280万桶。(完)

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