国际油市：油价大跌4%，因美元上涨和汽油期货急跌且原油库存增加

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 布兰特和美国原油回吐大部分周二涨幅
* 美元触及三个月高位，在EIA数据发布前已拖累油价走低
* 市场关注原油库存增加
* EIA称美国原油库存上周增加285万桶
路透纽约11月4日 - 油价周三急跌4%，抹去前一交易日强劲反弹带来的涨幅，受累于美元走强、汽油价格下挫和美国原油库存增加。
路透报导的石油输出国组织(OPEC)内部文件增添了市场利空人气，该文件显示，尽管沙特产量已接近纪录高位，以保护其市场份额，但未来几年对OPEC的石油需求疲弱。
布兰特原油期货 收跌1.96美元，或3.9%，报每桶48.58美元，周二每桶升1.75美元。
美国原油期货 急跌1.58美元，或3.3%，收报每桶46.32美元，前一交易日每桶升1.76美元。
油价周二受巴西石油工人罢工、利比亚原油装运遭遇不可抗力以及美国输油管停运影响反弹。
周三，美元兑一篮子货币 升至三个月高位，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话强化了下个月升息的预期。叶伦称美国经济表现良好，存在12月升息的可能性。美元走强令原油等以美元计价的商品对其他货币持有者来说更昂贵。
“底线是我们供应仍充足，”Tyche Capital Advisors从事原油价差交易的交易商Tariq Zahir称，“随着美元走强，油价面临重大阻力。”
美国能源资料协会(EIA)称，美国原油库存连续第六周上升，上周增加285万桶，符合分析师的预期，尽管进口跌至1991年以来的最低水平。
美国汽油期货 急跌近4%，尽管EIA的报告称，上周汽油库存减少330万桶，大幅多于预期。
随着秋季检修期的结束，炼厂产能利用率增加1.1%，至88.7%。
“尽管炼厂使用率上升和进口下跌，但原油库存大幅增加，”能源数据和咨询公司ClipperData的商品研究主任Matt Smith称。
“现在的情况是油价低迷徘徊在每桶40多美元，产量在增加，库存比去年同期多了1亿多桶。”他称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 利棣儿)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)