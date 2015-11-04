国际油市：油价大跌4%，因美元上涨和汽油期货急跌且原油库存增加

* 布兰特和美国原油回吐大部分周二涨幅

* 美元触及三个月高位，在EIA数据发布前已拖累油价走低

* 市场关注原油库存增加

* EIA称美国原油库存上周增加285万桶

路透纽约11月4日 - 油价周三急跌4%，抹去前一交易日强劲反弹带来的涨幅，受累于美元走强、汽油价格下挫和美国原油库存增加。

路透报导的石油输出国组织(OPEC)内部文件增添了市场利空人气，该文件显示，尽管沙特产量已接近纪录高位，以保护其市场份额，但未来几年对OPEC的石油需求疲弱。

布兰特原油期货 收跌1.96美元，或3.9%，报每桶48.58美元，周二每桶升1.75美元。

美国原油期货 急跌1.58美元，或3.3%，收报每桶46.32美元，前一交易日每桶升1.76美元。

油价周二受巴西石油工人罢工、利比亚原油装运遭遇不可抗力以及美国输油管停运影响反弹。

周三，美元兑一篮子货币 升至三个月高位，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话强化了下个月升息的预期。叶伦称美国经济表现良好，存在12月升息的可能性。美元走强令原油等以美元计价的商品对其他货币持有者来说更昂贵。

“底线是我们供应仍充足，”Tyche Capital Advisors从事原油价差交易的交易商Tariq Zahir称，“随着美元走强，油价面临重大阻力。”

美国能源资料协会(EIA)称，美国原油库存连续第六周上升，上周增加285万桶，符合分析师的预期，尽管进口跌至1991年以来的最低水平。

美国汽油期货 急跌近4%，尽管EIA的报告称，上周汽油库存减少330万桶，大幅多于预期。

随着秋季检修期的结束，炼厂产能利用率增加1.1%，至88.7%。

“尽管炼厂使用率上升和进口下跌，但原油库存大幅增加，”能源数据和咨询公司ClipperData的商品研究主任Matt Smith称。

“现在的情况是油价低迷徘徊在每桶40多美元，产量在增加，库存比去年同期多了1亿多桶。”他称。(完)

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