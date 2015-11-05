国际油市：油价收跌多达2%，因供应过剩和汽油走低

“市况大起大落使得能源板块的大部分情况与一周前相差无几，交易环境依然艰难，”Ritterbusch说，“在任何情况下，都建议仍持看跌立场。”

美国以外，北海原油供应亦充裕。

布兰特原油即期合约与一年后交割合约LCOc1-LCOc12为每桶贴水近7美元，为两个月最阔水准。

周五，交易员将关注美国10月非农就业报告，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前是否升息的迹象。升息将提振美元，压低原油和其他大宗商品价格。

布兰特油价图表：here

美国油价图表：here

(完)

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