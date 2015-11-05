国际油市：油价收跌多达2%，因供应过剩和汽油走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“市况大起大落使得能源板块的大部分情况与一周前相差无几，交易环境依然艰难，”Ritterbusch说，“在任何情况下，都建议仍持看跌立场。”
美国以外，北海原油供应亦充裕。
布兰特原油即期合约与一年后交割合约LCOc1-LCOc12为每桶贴水近7美元，为两个月最阔水准。
周五，交易员将关注美国10月非农就业报告，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前是否升息的迹象。升息将提振美元，压低原油和其他大宗商品价格。
布兰特油价图表：here
美国油价图表：here
(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静/杜明霞；审校 徐文焰/李婷仪)
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