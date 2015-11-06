国际油市：原油价格小涨，但供应过剩和美元强劲构成拖累

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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惠誉旗下的BMI Research称，“主要产油国的产量居高不下，未来两年美国页岩油产量下降不足以平衡油市供需。”
法国外贸银行(Natixis)称，“最近鲜有迹象显示，油市的走向发生了变化...油价将持续承压，只要市场仍然供应过剩。”
澳新银行周五称，“对美联储加息的猜测升温，对商品价格进一步构成下行压力。”该行预计美国原油期货未来三个月将下跌3%，因美国生产商降低成本。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 白云/张荻； 审校 蔡美珍/张涛)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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