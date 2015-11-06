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货币新闻 | 2015年 11月 6日 星期五 15:26 BJT

国际油市：原油价格小涨，但供应过剩和美元强劲构成拖累

惠誉旗下的BMI Research称，“主要产油国的产量居高不下，未来两年美国页岩油产量下降不足以平衡油市供需。”

法国外贸银行(Natixis)称，“最近鲜有迹象显示，油市的走向发生了变化...油价将持续承压，只要市场仍然供应过剩。”

澳新银行周五称，“对美联储加息的猜测升温，对商品价格进一步构成下行压力。”该行预计美国原油期货未来三个月将下跌3%，因美国生产商降低成本。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 白云/张荻； 审校 蔡美珍/张涛)

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