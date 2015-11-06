国际油市：油价因美元急升下跌，本周跌逾4%

* 强于预期的美国就业数据增强了12月升息预期

* 油价四周内第三周下跌

* 市场对美国拒绝Keystone项目基本无动于衷

路透纽约11月6日 - 油价周五最多跌2%，四周内第三周下跌，因美国10月就业岗位增长强劲增强了升息预期，从而推高美元。

本周，原油期货跌幅超4%，从周三数据显示原油库存连续六周增加后连续下跌。

美元兑一篮子货币触及六个半月高位，此前的数据显示，美国10月就业岗位增幅为2014年12月以来最大。

就业增加支持美国12月升息的预期，令美元走强，以美元计价的商品对其他货币持有者更贵。

“就业数据对美国经济也许是好事，但对油市来讲则被解读为疲弱，”Liquidity Energy的经纪商Pete Donovan称。

布兰特原油期货 收跌0.56美元，或1.2%，报每桶47.42美元，本周下跌4.2%。

美国原油期货收跌0.91美元，或2%，报每桶44.29美元。本周跌5%。

12月合约与1月合约CLc1-CLc2贴水连续第二天达到5月中以来的最大，超过每桶1美元。

美国政府拒绝了从加拿大到美国的Keystone XL输油管道项目的提议，市场对此没有作出反应。

对于美国石油钻井平台数量连续第10周减少的数据，市场也没有作出正面反应。

下周，交易商将从美国能源资料协会(EIA)、石油输出国组织(OPEC)以及国际能源署(IEA)的月度数据中寻找指引。

“预计EIA数据将显示库存增加，OPEC料将不会减少供应，这些都只会凸显出原油基本面疲弱，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis称。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文