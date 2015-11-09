国际油市：油价连跌第四日，受库存增加担忧和美国股市下滑拖累

* 原油价格自上周三收盘后累积下跌至少7%

* 库欣库存增加和美国股市下跌拖累周一油市

* 路透调查预计美国原油库存连续第七周增加

* 美国石油协会(API)周二发布库存数据，美国政府周四发布官方库存数据

路透纽约11月9日 - 油价周一最多跌1%，连续第四日走低，受累于美国原油期货交割地库欣库存增加和美国股市下跌。

原油期货自周三收盘以来已累积下跌至少7%。

石油产品整体上受到取暖油等美国成品油库存也持续增加的担忧拖累，因炼厂在结束了秋季维护期后加大了开工力度，今年的天气比正常年份暖和。

俄罗斯、沙特和其他产油大国接近纪录的产量是影响油价的其他原因。

周一，近月布兰特原油 收跌0.23美元，或0.5%，报每桶47.19美元。

近月美国原油 收跌0.42美元，或1%，报每桶43.87美元。

在美国原油的套利结交易中，近月合约较次月合约CLc1-CLc2贴水连续第三日走宽，达到六个半月最阔。

“期货溢价增加主要因为供应充裕且不断增长，”石油咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。“具体地说，预计库欣库存增加可能激发了一些套利活动。”

交易商称，市场信息公司Genscape的数据显示，10月30日至11月5日当周库欣库存增加180万桶。

另外，路透调查的分析师预计，上周美国原油库存连续第七周增加，增幅为80万桶。

美国石油协会(API)周二2130 GMT将发布库存数据，美国能源部的能源资料协会(EIA)因周三是“老兵节”假期而推迟至周四的1600 GMT发布数据。

美股标普500指数下跌1%，增添了市场的看空情绪。

美国汽油期货 连续第二日收高，仍是油市中的亮点，尽管回吐了早盘的大部分涨幅。

汽油裂解价差CL-RB1=R触及每桶14美元之上的两个月高位，分析师称，因为汽油价格疲弱带动了需求。(完)

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