国际油市：原油价格上涨，因OPEC预测明年市场将更加平衡

油价下跌一直受到库存增加的更多迹象推动，但石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一发表了利多市场的言论。

“预计油市将在2016年变得更加平衡，”巴德里在卡塔尔首都多哈称。

“我们预期全球石油需求将维持近来的健康增势，非OPEC供应将减少，市场对OPEC原油的需求将增加。”

巴德里表示，近几年石油供应增加大多来自于高成本生产，他指的是美国页岩油等供应来源。

根据美国能源资料协会(EIA)的预期，12月页岩油生产料将连续第八个月下滑。

EIA追溯至2007年的数据显示，12月总产量料将下降11.8万桶/日，创最大单月降幅，至2014年9月以来最低495万桶/日。(完)

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