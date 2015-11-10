国际油市：油价上涨，因IEA预计今年石油产业投资减少

* 国际能源署(IEA)预计2015年石油方面的投资将会减少逾20%

* 美国石油协会(API)收盘后发布库存数据

路透亚伯达省卡尔加里11月10日 - 油价周二上涨，此前国际能源署(IEA)称原油投资大幅下降，但市场供应过剩的总体情势限制了油价涨幅，交易员关注美国石油协会(API)发布的库存报告。

美国原油 收涨0.34美元，报每桶44.21美元，布兰特原油 上涨0.25美元，报每桶47.44美元，此前曾连续四个交易日下跌。

美国交易时间上午中段，价格攀升至盘中高位，一位交易商将此上涨归因于美国国家飓风中心预告热带风暴Kate将在今夜变成飓风。风暴预计将经过百慕大北部，在美国东海岸远处停留。

其他市场参与者认为，美国原油的技术性买盘驱动了上涨。

国家能源署(IEA)在其《国际能源展望》中预计，今年原油投资将下降超过20%，这一趋势将持续至2016年。

该机构还称，尽管投资减少，油价不太可能在2020年底前回升至每桶80美元，因年需求增长超过每日100万桶仍很艰难。

iitrader.com LLC高级市场分析师Teddy Sloup称，周二交易员们将每桶43.50美元的技术位作为目标，当美国原油没有跌穿该价位，市场开始反弹，但涨势可能很难维持住。

“如果股市在本周末之前进一步走低的话，可以相信原油将返回10月初的低位(每桶42.58美元)，”Sloup称，“供应仍过剩，还有很多库存，市场感觉到沉重。”

美国石油协会(API)周二2130 GMT发布的库存数据显示，截至11月6日该周，美国原油库存增加630万桶，至4.861亿桶，路透调查的分析师预计增加100万桶。库欣原油库存增加250万桶。

美国能源资料协会(EIA)因周三是假期而推迟至周四发布其库存数据。

“近期情势仍不支撑油价上涨，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian称，“但我不认为未来几日会疲弱至下探六年低位。”

美国原油在8月24日触及每桶37.75美元的六年半低位。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻