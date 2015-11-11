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货币新闻 | 2015年 11月 11日 星期三 08:26 BJT

国际油市：美国原油期货价格下跌，因库存增加且日本经济恐陷入衰退

美国石油协会(API)周二称，截至11月6日该周，美国原油库存增加630万桶，至4.861亿桶，路透调查的分析师预计增加100万桶。库欣原油库存增加250万桶。

需求面来看，路透调查显示，日本11月制造业信心连续第三个月下降，并触及约两年半以来低点。这说明业者担心，中国引领的海外需求放缓可能已拖累经济滑入衰退。

“全球制造业疲软...打压能源需求，”JBC Energy表示，并预计2016年原油需求增长大幅下滑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 徐文焰/王丽鑫)

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