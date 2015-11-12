国际油市：美国原油价格持于两个多月低点附近，供应疑虑罩顶

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
在亚洲，对中日两大经济体急剧放缓的担忧打击人气，此前中国工业生产进一步放慢，市场担忧日本经济可能已经陷入衰退。
另一方面，全球的新兴市场都面临债务激增的问题，这威胁到经济增长。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李春喜 审校 戴素萍/杜明霞)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。