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货币新闻 | 2015年 11月 12日 星期四 09:01 BJT

国际油市：美国原油价格持于两个多月低点附近，供应疑虑罩顶

在亚洲，对中日两大经济体急剧放缓的担忧打击人气，此前中国工业生产进一步放慢，市场担忧日本经济可能已经陷入衰退。

另一方面，全球的新兴市场都面临债务激增的问题，这威胁到经济增长。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李春喜 审校 戴素萍/杜明霞)

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