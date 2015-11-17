国际油市：油价下跌2%，市场焦点重新转向全球供应过剩

* 油市在昨日反弹后再度走低，静待美国库存数据

* 路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加近200万桶

* 美国原油处于50美元之下的时间超过了2008/2009年

* 分析师和交易商预计油价下一步将跌至40美元

* API将于2130 GMT公布库存数据

路透纽约11月17日 - 油价周二下跌逾2%，在昨日反弹后重拾跌势，因巴黎恐袭引发的地缘政治忧虑周一带动油价短暂反弹后，供应过剩担忧打压市场再度走低。

一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存连续第八周增加，增幅近200万桶，至4月触及的4.9亿桶之上的近纪录高位。

美国石油协会(API)将在2130 GMT公布库存报告。

美国政府的能源资料协会(EIA)将于周三公布库存数据。

布兰特原油期货 收跌0.99美元，报每桶43.57美元，日低为43.50美元，距离8月触及的六年半低位42.23美元不到2美元。

美国原油期货 收跌1.07美元，报每桶40.67美元，日低为40.58美元。该合约8月触及2009年3月低位37.75美元。

“短线交易商可能会确立新的看空策略，”石油咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说，“我们预计美国原油期货将测试8月底触及的低位，机率为85-90%。”

布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R不到2美元，11月初为近4美元。

价差收窄通常会鼓舞更多的原油从海外流入美国市场，因原本较美国原油昂贵的布兰特原油不再是可望而不可及。

到目前为止，美国原油期货处于50美元之下的时间长于2008/2009年金融危机最严重的时期。

周二到期的美国原油期权未平仓合约多数是卖权，它们给予卖家在40和45美元价位卖出美国原油期货的权利。(完)

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