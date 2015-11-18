国际油市：美国原油期货站上41美元，受益于库存下降和炼油活动增加

美国能源资料协会(EIA)周三稍晚将公布官方库存数据。

尽管油价周三微涨，多数分析师仍预计今年剩余时间和2016年油价将继续保持低位，因为产出仍然大于需求。

“虽然美国非传统石油产出增长似乎逐渐减弱，但石油输出国(OPEC)产量激增、全球库存高企，以及需求力度的不确定性，这些因素表明供应过剩明年可能还将持续很长时间，给价格持续带来下跌压力，”战略与国际研究中心(the Center for Strategic and International Studies)在周三公布的2016年展望中写道。

分析师预计，2015年日均供应过剩70-250万桶。(完)

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